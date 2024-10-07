十一黃金周｜徐王美倫：7成內地客過夜　大型商場稱營業額錄一成半升幅　

▲ 十一黃金周一向是內地遊客來港的高峰。(資料圖片)

內地十一黃金周昨日踏入尾聲，內地旅客突破110萬，較去年同期升約兩成四，有大型商場的營業額亦報捷。旅議會主席徐王美倫昨於表示，多了內地旅客選擇過夜，業界對生意感到驚喜。不過零售管理協會主席謝邱安儀則提到，消費降級影響很大，期望股市逐步回升到穩定水平後，市民的消費力可增強，帶動整體經濟和購物氣氛。

截至周日訪港內地旅客人次錄得逾110萬，較去年同期升約兩成四。旅遊業議會主席徐王美倫表示，今次黃金周旅行團超過1100團，過夜的旅客比例亦增至7成，較去年只有一半旅客留港為多。

有商場趁大熊貓安安及可可抵港，推熊貓經濟，令過去的十一黃金商場人流及營業額錄得12%及15%升幅。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯指，過去的十一黃金周在連串熊貓裝置及活動推廣帶動下，旗下有商場人流及營業額錄得12%及15%升幅。

不過零售管理協會主席謝邱安儀表示，雖然人流算是不錯，但遊客方面消費力降級得厲害，今年生意不算太理想，期望不同行業均可想到新穎的做法帶動，下半年是零售業界傳統旺季，期望股市逐步回升到穩定水平後，市民的消費力可增強，帶動整體經濟和購物氣氛。

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