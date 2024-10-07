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傑出教學獎｜浸大講師用元宇宙促進跨學科文化交流　教學融入SDGs概念

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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浸大計算機科學系講師李原曦（右2）、視覺藝術院助理教授秦萊茵（右1）及全人教育教與學中心總監、「全能有情教育」（HAVE）團隊成員鄺福寧（左1）均獲得教資會傑出教學獎，浸大校長衞炳江（左2）到場恭賀。（浸大提供圖片）

本年度「教資會傑出教學獎」得獎名單今日（7日）出爐，其中兩名來自浸會大學的得獎者，均在教學中融入了聯合國可持續發展目標（SDGs）。

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於浸大執教10年的理學院計算機科學系講師李原曦在「一般教學人員組別」奪獎。她安排擁跨學科背景的學生分成小組織別全球挑戰，訂定最關心的SDGs，繼而嘗試制定以IT達到有關目標的方案。其中有社科、地理及金融系學生構思用無人機識別露宿者；亦有生物及體育系學生建議用AI相機24小時觀察雀鳥。

自2014年起，李原曦亦成立了多學科和多文化社區（MMC），聚集來自7個學科的17名全球教授，及來自逾30個國家或地區的逾2,000名學生，採用元宇宙為交流平台，助本地一般和殘疾學生均可擴闊視野。她指在討論區和班房外加入了咖啡室，讓各地學生可先交流音樂等增進友誼，再討論不同方案。未來盼結合GPT技術，提供結合講故事、互動任務等沉浸式學習體驗。

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「新晉教學人員組別」得獎者、浸大創意藝術學院助理院長 （教與學）及視覺藝術院助理教授秦萊茵，則計劃在教學中使用桌遊等遊戲化及跨學科學習「工具」，且融入SDGs概念，構思促進社會正面改變的設計。

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記者：梁薾心

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