走塑｜環保署：管制即棄塑膠適應期本月21日完結 已有約8成連鎖食肆顧客外賣走餐具
社會
發布時間： 1 小時前
環保署今日（7日）表示，管制即棄塑膠新法例的六個月適應期將於兩周後，即本月21日完結，提醒所有相關商戶為適應期滿作出準備，如需要非塑膠替代品的資訊，可到訪環保署的「綠色餐具平台」，或致電環保署熱線2838 3111。
環保署指，在過去五個多月的適應期內，新法例成功起動了各界的「減廢」潮流。餐飲業反映，很多外賣的食客已逐漸習慣自備可重用餐具，連鎖食肆表示約8成顧客已選擇不需要外賣餐具，食肆間約有3成甚至不再提供任何外賣餐具。零售及服務業方面，物業管理公司表示大部分市民已習慣使用雨傘除水器以取代塑膠雨傘袋；節慶時使用膠柄氣球棒、螢光棒、派對帽等即棄塑膠產品的市民顯著減少，商戶亦積極配合轉而售賣其他產品代替。酒店業就反映自新法例實施後，即棄塑膠用品的使用量大幅減少，不少旅客對於「走塑」的新措施亦表示支持。署方稱，新法例的實施促進了市民和業界改變習慣，一個全新的「走塑、走即棄、綠色回收」文化正在社會上形成，開始邁向「走塑新里程」。
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