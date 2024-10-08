寒露禁忌｜寒露12生肖星座禁忌一文看清 放1物可增強家運＋2生肖恐過勞
家事百科
撰文： 林綺玲
發布時間： 45 分鐘前
最後更新： 5 分鐘前
【二十四節氣/寒露2024/寒露禁忌/寒露習俗】踏入10月，10月8日迎來24節氣中的「寒露」，秋意濃厚。有玄學家公開了十二生肖及十二星座的寒露禁忌及注意事項，其中有一個生肖不宜喝濃茶，另有一個星座不宜過度使用手機，甚至有一個星座購物時必須格價，即睇詳情！
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台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，指寒露是24節氣的第17個節氣，通常也是說明天氣逐漸寒冷的意思，所以在這個天氣寒冷的時候有一些生肖跟星座要必須小心謹慎。
寒露2024｜寒露12生肖禁忌
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|肖鼠
|注意手腳筋骨。
|肖牛
|要注意脖子筋骨。
|肖虎
|要注意身心健康。
|肖兔
|不宜運動過量。
|肖龍
|避免濃茶。
|肖蛇
|注意情緒不穩。
|肖馬
|當心酒肉友人。
|肖羊
|過度忙碌。
|肖猴
|注意疲勞。
|肖雞
|飲食不宜過量。
|肖狗
|少吃肉類。
|肖豬
|避免吃油膩食物
寒露2024｜寒露12星座注意事項
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|白羊座
|不宜飲酒過量。
|金牛座
|注意皮膚保養。
|雙子座
|天氣溫差要注意。
|巨蟹座
|不宜過度使用手機。
|獅子座
|旅遊注意天氣變化。
|處女座
|購買商品要比價。
|天秤座
|注意過敏與氣溫。
|天蠍座
|穿著要保暖。
|人馬座
（射手座）
|遠離感冒中人。
|山羊座
（摩羯）
|不宜亂開玩笑。
|水瓶座
|注意食物保鮮。
|雙魚座
|工作壓力不宜過大。
內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。
寒露2024｜命理師：插1種花增強家運
而台灣民俗專家兼命理師柯柏成在其facebook專頁中分享，指民俗上流傳：「白露身不露，寒露脚不露」，白露時節避免赤身露體，寒露時節外出就要避免穿涼鞋拖鞋，以免寒氣從足底入侵。
而寒露的節氣對應易經的十二辟卦，居家風水可以透過插花的方式來增強家運，利用透明的花瓶，插上一枝香水百合，花朵數要奇數，放置在家中或客廳的正西方，可以讓家運增強，家中氣氛和諧，避掉小人，通常香水百合可以維持兩週，差不多就這個節氣的時間段。
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