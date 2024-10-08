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寒露禁忌｜寒露12生肖星座禁忌一文看清　放1物可增強家運＋2生肖恐過勞

家事百科

撰文： 林綺玲

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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一文看清「寒露」12生肖及12星座禁忌，放1物更可增強家運，大家不妨參考一下！

【二十四節氣/寒露2024/寒露禁忌/寒露習俗】踏入10月，10月8日迎來24節氣中的「寒露」，秋意濃厚。有玄學家公開了十二生肖及十二星座的寒露禁忌及注意事項，其中有一個生肖不宜喝濃茶，另有一個星座不宜過度使用手機，甚至有一個星座購物時必須格價，即睇詳情！

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台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，指寒露是24節氣的第17個節氣，通常也是說明天氣逐漸寒冷的意思，所以在這個天氣寒冷的時候有一些生肖跟星座要必須小心謹慎。

寒露2024｜寒露12生肖禁忌

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肖鼠注意手腳筋骨。
肖牛要注意脖子筋骨。
肖虎要注意身心健康。
肖兔不宜運動過量。
肖龍避免濃茶。
肖蛇注意情緒不穩。
肖馬當心酒肉友人。
肖羊過度忙碌。
肖猴注意疲勞。
肖雞飲食不宜過量。
肖狗少吃肉類。
肖豬避免吃油膩食物

寒露2024｜寒露12星座注意事項

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白羊座不宜飲酒過量。
金牛座注意皮膚保養。
雙子座天氣溫差要注意。
巨蟹座不宜過度使用手機。
獅子座旅遊注意天氣變化。
處女座購買商品要比價。
天秤座注意過敏與氣溫。
天蠍座穿著要保暖。
人馬座
（射手座）		遠離感冒中人。
山羊座
（摩羯）		不宜亂開玩笑。
水瓶座注意食物保鮮。
雙魚座工作壓力不宜過大。

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

在寒露節氣期間，可以透過插花的方式來增強家運。（iStock圖片）

寒露2024｜命理師：插1種花增強家運

而台灣民俗專家兼命理師柯柏成在其facebook專頁中分享，指民俗上流傳：「白露身不露，寒露脚不露」，白露時節避免赤身露體，寒露時節外出就要避免穿涼鞋拖鞋，以免寒氣從足底入侵。

而寒露的節氣對應易經的十二辟卦，居家風水可以透過插花的方式來增強家運，利用透明的花瓶，插上一枝香水百合，花朵數要奇數，放置在家中或客廳的正西方，可以讓家運增強，家中氣氛和諧，避掉小人，通常香水百合可以維持兩週，差不多就這個節氣的時間段。

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