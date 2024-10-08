寒露禁忌｜寒露12生肖星座禁忌一文看清　放1物可增強家運＋2生肖恐過勞

▲ 一文看清「寒露」12生肖及12星座禁忌，放1物更可增強家運，大家不妨參考一下！

【二十四節氣/寒露2024/寒露禁忌/寒露習俗】踏入10月，10月8日迎來24節氣中的「寒露」，秋意濃厚。有玄學家公開了十二生肖及十二星座的寒露禁忌及注意事項，其中有一個生肖不宜喝濃茶，另有一個星座不宜過度使用手機，甚至有一個星座購物時必須格價，即睇詳情！

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台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，指寒露是24節氣的第17個節氣，通常也是說明天氣逐漸寒冷的意思，所以在這個天氣寒冷的時候有一些生肖跟星座要必須小心謹慎。

寒露2024｜寒露12生肖禁忌

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肖鼠 注意手腳筋骨。 肖牛 要注意脖子筋骨。 肖虎 要注意身心健康。 肖兔 不宜運動過量。 肖龍 避免濃茶。 肖蛇 注意情緒不穩。 肖馬 當心酒肉友人。 肖羊 過度忙碌。 肖猴 注意疲勞。 肖雞 飲食不宜過量。 肖狗 少吃肉類。 肖豬 避免吃油膩食物

寒露2024｜寒露12星座注意事項

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白羊座 不宜飲酒過量。 金牛座 注意皮膚保養。 雙子座 天氣溫差要注意。 巨蟹座 不宜過度使用手機。 獅子座 旅遊注意天氣變化。 處女座 購買商品要比價。 天秤座 注意過敏與氣溫。 天蠍座 穿著要保暖。 人馬座

（射手座） 遠離感冒中人。 山羊座

（摩羯） 不宜亂開玩笑。 水瓶座 注意食物保鮮。 雙魚座 工作壓力不宜過大。

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

▲ 在寒露節氣期間，可以透過插花的方式來增強家運。（iStock圖片）

寒露2024｜命理師：插1種花增強家運

而台灣民俗專家兼命理師柯柏成在其facebook專頁中分享，指民俗上流傳：「白露身不露，寒露脚不露」，白露時節避免赤身露體，寒露時節外出就要避免穿涼鞋拖鞋，以免寒氣從足底入侵。

而寒露的節氣對應易經的十二辟卦，居家風水可以透過插花的方式來增強家運，利用透明的花瓶，插上一枝香水百合，花朵數要奇數，放置在家中或客廳的正西方，可以讓家運增強，家中氣氛和諧，避掉小人，通常香水百合可以維持兩週，差不多就這個節氣的時間段。

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