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國際航運中心｜牽頭成立香港航商總會　梁振英：香港航運業前途無限

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 27 分鐘前

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香港航商總會今日（7日）舉行成立發佈會。（林定國fb圖片）

全國政協副主席梁振英及華光海運控股執行董事長趙式慶共同牽頭成立香港航商總會，成員包括中遠海運、中石油天然氣等香港分公司。梁振英指，​我國是航海大國、造船大國和貿易大國，香港航商總會立足「一國兩制」的香港，放眼百年變局加速演進的世界，服務國家，香港如果能夠充分用有潛力，香港廣義和大概念的航運業前途無限。

香港航商總會今日（7日）舉行成立發佈會，梁振英指，國家的十三五、十四五規劃都明言支持香港「提升」國際航運中心地位，提升就是面向國家所需，發揮好香港獨特優勢，結合好內地力量，補鏈補板，完善國家的航運生態圈，同時邁向價值鏈的高增值端。

二十屆三中全會的決定就要求「提高航運保險承保能力和全球服務水平，推進海事仲裁制度規則創新」，以及「完善促進海洋經濟發展體制機制」。梁振英說，總會的成立，標誌著香港航運界對國家的需要有了深入的、統一的和全局的認識；標誌著全國相關界別對香港的優勢和作用也有全面的、統一的認識，標誌著香港航運界別的大團結、再出發和大發展。

會上，香港大學校長張翔和律政司司長林定國見證香港大學法律學院和北京大學法學院簽署海事法人才培養計劃合作協議，參加同樣計劃的，還有另外四所內地的大學，山東大學、廈門大學、大連海事大學、上海海事大學。梁振英認為，是以具體行動發放訊號，舉一反三地說明香港航運業的發展空間，同時也說明了香港的作用和擔當。

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