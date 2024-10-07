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騎師墮馬｜香港見習騎師學員林霖澳洲墮馬　據報頭部受傷送院

社會

發布時間： 13 小時前

最後更新： 28 分鐘前

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香港見習騎師學員林霖澳洲墮馬。

香港見習騎師學員林霖今（7日）在澳洲高勒馬場上陣期間被坐騎拋下，據報受到重創，被送院治理。根據外媒報道，23歲的女騎師林霖當地時間今日下午4時45分，在澳洲阿德萊德北部高勒馬場的第7場賽事上陣，比賽期間被坐騎Jacob’s Gate拋下，報導亦指林霖頭部受到重創，即場接受治療後，由直升機送到阿德萊德的醫院治理。

香港賽馬會確認事件，指林霖因坐騎心臟病發而被拋下，現已被送往醫院接受即時治療。馬會賽馬人才培訓主管暨見習騎師學校校長陳念慈現正前往澳洲，以向林霖及其家人提供一切所需支援。

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