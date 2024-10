騎師墮馬｜香港見習騎師學員林霖澳洲墮馬　據報頭部受傷送院

香港見習騎師學員林霖今(7日)在澳洲高勒馬場上陣期間被坐騎拋下,據報受到重創,被送院治理。根據外媒報道,23歲的女騎師林霖當地時間今日下午4時45分,在澳洲阿德萊德北部高勒馬場的第7場賽事上陣,比賽期間被坐騎Jacob’s Gate拋下,報導亦指林霖頭部受到重創,即場接受治療後,由直升機送到阿德萊德的醫院治理。

香港賽馬會確認事件,指林霖因坐騎心臟病發而被拋下,現已被送往醫院接受即時治療。馬會賽馬人才培訓主管暨見習騎師學校校長陳念慈現正前往澳洲,以向林霖及其家人提供一切所需支援。

A female jockey has suffered critical injuries in a horror race fall at Gawler. #9News pic.twitter.com/a7EaY15PTZ