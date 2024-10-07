大方回應偕夫遊日被偷拍　容海恩︰我哋好開放、唔介意

▲ 容海恩舉行傳媒茶敘分享科威特七日考察團所得。(區綽彥攝)

新民黨立法會議員容海恩國慶前夕與丈夫袁彌昌同遊日本被偷拍。容海恩今日談起此事明言不介意，「唔緊要，我哋好開放，唔介意。」又話常常被拍，沒有留意到被偷拍。

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赴科威特助港招商引資

遊日本前，其實容海恩亦到科威特考察，她今日舉行傳媒茶敘分享，提到科威特有部分基金能為投資者提供低息貸款，可投資在科威特或科威特以外的地方，能為中國企業或香港企業提供多一個貸款的渠道，包括科威特阿拉伯經濟發展基金（KFAED）。她向對方介紹香港值得投資的項目，北部都會區和交椅洲人工島。

不過，科威特阿拉伯經濟發展基金話，要找政府部門才可開展討論。容坦言，自己只是立法會議員，對方希望知道成本、回報率等具體數字，這些方面需要政府做多些和計算好。她指，民間的角色，是多聽和多了解一帶一路國家有甚麼需求，回來告訴香港的企業，找有興趣的企業配對等。

提醒要重視語言問題

容海恩續指，語言是彼此交流的重要元素，畢竟阿拉伯語在港並不流行，認為若要推動兩地合作，語言問題需加以重視。

容海恩話，據其了解，港府態度開放，無論是商務及經濟發展局局長丘應樺，或者是財政司也好，未來都有機會赴科威特，貿發局更將赴科威特考察。施政報告料亦有與「一帶一路」相關的措施，但她希望可以多些。

另外，容海恩有赴科威特科學促進基金會，對方希望和香港的大學有多一點交流，現在當地學生在香港不多，大概幾十人。本身是科技園董事的容海恩說，希望可以將香港的科技、技術帶過去，看看有甚麼可以合作，因為當地不太了解現在香港有甚麼科研。

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