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兒童驗眼｜國際獅子基金會推視力檢查計劃　為5千學童驗眼/合資格可免費配眼鏡

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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國際獅子基金會與強生集團合辦 【Sight For Kids】計劃，於9月28日為學童展開驗眼安排。（圖片由大會提供）

【驗眼/視力檢查/配眼鏡】現時很多小學生常常透過平板電腦、電腦、智能電話等工具來輔助學習，加上不良的閱讀習慣和坐姿等等因素，或會影響眼睛健康。如他們的眼睛出現問題卻沒及時發現和處理，對於學習和生活都會造成長遠的影響。為了讓學童擁有清晰的視力，國際獅子基金會與強生集團合辦「Sight For Kids」服務現正於香港推行，為本港逾5千名學童提供篩查、跟進個案以及預計將為逾一千名有需要學童免費提供眼鏡。

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兩年計劃為合資格小學生檢查及配眼鏡

由2002年起，國際獅子基金會與強生集團合辦 「Sight For Kids」服務於全球展開，時至今日，超過5千萬名來自低收入家庭的學童接受篩查，其中已有64萬名學童受惠，接受相應治療及送出51萬5千副眼鏡。  

今次「Sight For Kids」計劃在香港進行為期兩年的服務，為合資格的小學生進行適切的教育及提供眼鏡，務求在學童的成長過程擁有清晰的視力，計劃亦會向各老師及義工提供視力健康培訓，賦予他們關於視力健康以及執行簡單視力檢查的專業知識。

是次計劃亦有賴多方面合作機構協助，包括香港眼科學會、香港視光師學院、香港中文大學眼科中心、食物及衛生局、教育局、勞工及福利局等部門和機構，為香港兒童提供更好的眼部預防措施、跟進及幫助。

家長陪同學童一起驗眼，基金會主席 帕蒂.希爾博士開心能幫到小朋友清晰學習。（圖片由機構提供）

為300位學童即場檢查眼睛免費配眼鏡

「Sight For Kids」—全港學童視力健康發展服務揭幕禮於9月28日（六）舉行，大會隨即為300位小學生檢查眼睛健康並配鏡片與眼鏡，學童十分開心為自己揀到一幅免費眼鏡。

國際獅子基金會主席 帕蒂.希爾博士（Dr. Patti Hill）認為良好視力為孩子們提供更多觀察和探索世界的機會。帕蒂.希爾博士分享了一些保護眼睛的小技巧，當我們使用電子設備20分鐘時，記得看往遠處看，偶爾讓眼睛休息一下。

強生集團Business Unit Director Ms. Lee Chin Ong認為「Sight For Kids」是一個讓香港學童獲得更好視力的絕佳機會。

勞工及福利局副局長何啟明指，香港兒童每天使用許多電子設備，這會對他們的視力造成永久性傷害。因此，政府積極與商業企業合作，並對「Sight For Kids」計劃給予大力和持續的支持，以保護兒童的視力，直到他們成年。

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