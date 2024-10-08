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遊泰注意｜奪命鏈球菌致12人死逾百人喪失聽力　當局警告：勿食或徒手接觸生豬肉【附6大感染症狀】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

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奪命鏈球菌致12人死逾百人喪失聽力，當局警告：勿食或徒手接觸生豬肉。

【泰國／豬鏈球菌／Streptococcus suis/死亡個案/生豬肉／豬血／内臟／感染／發燒／聽力受損】泰國東北部4個府接連出現12宗與豬鏈球菌（Streptococcus suis）感染有關的死亡個案，並有149宗聽力受損案例。泰國疾病管制局為此發出警告，要求民眾切勿食用生豬肉，不要徒手接觸生豬肉和血等，以免感染豬鏈球菌。

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豬鏈球菌｜鏈球菌致12人死 逾百人喪失聽力

據《曼谷郵報》報道，泰國疾病管制局周六（5日）表示，今年1月7日至9月3日間，東北部4府呵叻府（Nakhon Ratchasima）、武里南府（Buri Ram）、素輦府（Surin）和猜也蓬府（Chaiyaphum）共出現149宗因豬鏈球菌引起的聽力受損病例，並有12人死亡，大部分患者為65歲以上長者。

在這4個府中，呵叻府的感染案例最多，佔89宗，包括6宗死亡個案；猜也蓬府則有31宗案例，其中4人死亡；素輦府有16例，1人死亡；武里南府則有13例，1人死亡。

豬鏈球菌｜感染者嚴重恐永久失聰或死亡

官員稱，人類有可能透過食用或接觸生豬肉、豬血和內臟感染豬鏈球菌，也有可能透過開放式傷口、刮痕或眼結膜進入。通常情況下，感染豬鏈球菌會出現劇烈頭痛、頭暈、嘔吐和頸部僵硬等症狀，約14天後可能會出現短暫的聽力受損，嚴重者甚至會永久失聰或死亡。

疾病管制局建議，民眾購買豬肉時應選擇可靠來源，切勿購買氣味濃烈或顏色較深的豬肉並確保豬肉、內臟及豬血在攝氏60到70度下烹煮超過10分鐘。

此外，料理過程中必須使用不同的器皿來處理生、熟豬肉；不要徒手接觸生豬肉時應，如果有傷口，必須覆蓋傷口，且每次接觸豬肉後都要徹底清洗雙手。如出現任何感染症狀的跡象，就要立即求醫。

更多相關報道：【致命惡菌】男子無視傷口徒手處理生豬肉後發高燒　求醫揭感染豬鏈球菌險喪命 【附6大感染症狀】

豬鏈球菌｜豬鏈球菌經破損的皮膚傷口進入人體

據香港衞生防護中心資料顯示，豬鏈球菌感染是通過直接接觸傳播，細菌通常經破損的皮膚傷口進入人體，亦有可能經進食或通過黏膜而傳播。潛伏期由數小時至兩星期不等。

如感染豬鏈球菌，最常引致腦膜炎，病徵包括：

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豬鏈球菌｜預防方法

現時並沒有預防豬鏈球菌感染的疫苗。市民應採取下列措施以減低感染風險：

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