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東張西望丨李鄭屋邨驚現全裸阿叔　為撇甩主持魏柏豪狂跑鬥長氣

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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《東張西望》追訪李鄭屋邨裸跑阿叔。

TVB節目《東張西望》在昨晚（10月7日）報道，李鄭屋邨有一名阿叔長期在屋邨足球場赤裸上身跑步，下身僅穿一條短運動褲，可是他越跑短褲越拉越低，最後導致臀部大範圍露出，街坊和附近學生覺得行為不雅備受滋擾。

此外，該位名男士隨後更會轉場到附近公園繼續運動曬太陽，甚至在自以為四周無人時脫下短褲一絲不掛裸曬。

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《東張西望》接獲李鄭屋邨街坊報料指，有位阿叔常在屋邨足球場附近赤身裸體。

東張西望丨全裸阿叔：有人嚟我著返

當攝製隊女工作人員上前，阿叔即遮擋重要部位，而節目組直斥其行為指：「阿叔你做咩剝晒衫褲嘅？你做咩唔著衫嘅？頭先啱啱喺個公園諗住坐下，點解你唔著衫嘅？呢個公園好多人行㗎喎，咁多人人來人往。」叔叔細聲回應：「有人嚟我著返！」

節目組繼續問：「你係唔係專登落嚟曬太陽㗎？阿叔，你係咪住附近㗎？你咁樣裸曬犯法㗎喎！」阿叔再細聲回應：「明嘅明嘅。」節目組指：「你有人嚟先著褲都遲咗啦吓嘛？」

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東張西望丨魏柏豪奔跑追訪

然後換上《東張西望》男主持魏柏豪上前並表明身份訪問阿叔，問他是否常去公園曬太陽，阿叔未及穿回衣服即收拾東西離開，並把上衣套在頭上遮自己樣貌，而主持魏柏豪邊追邊問對方在公眾地方裸體的用意等，但大叔對問題全不回答。

阿叔為撇甩魏柏豪及攝影師，在同一條街上來回奔跑，結果雙方來回喪跑約10次鬥好氣，最後阿叔落荒而逃。

據陸偉雄大律師向節目指，在香港不能於公眾地方隨便進行日光浴、曬太陽，尤其當該人士展露了他的身體，有可能已干犯罪行，最高刑罰可罰款2000元及入獄6個月。

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