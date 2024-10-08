華潤堂結業｜華潤堂香港全線分店11.8結業　稱「業務受外部不確定因素影響」

▲ 華潤堂宣布香港全線分店11月結業！

華潤堂香港全線分店結業！成立於1999年的健康及護理產品、服務連鎖店華潤堂，在今日（8日）突然透過官方社交平台宣布香港全線分店結業，並交代會員及積分等安排。

華潤堂稱，「由於業務受到外部不確定的因素及各種營運挑戰的影響」，決定於下月8日關閉香港全線分店。

華潤堂即日起停止接受新會員申請及停止購物時獲發會員積分，會員計劃將於結業同日、即11月8日正式終止運作，屆時相關會籍及會員積分將會同時失效及作廢，會員將不再享有會員購物折扣優惠、獎賞。持有有效會籍及積分的會員，須於11月7日或之前親自到分店換領禮券或產品。

華潤堂結業丨交代禮券會員積分安排

至於華潤堂禮券最後使用期為11月7日，所有未使用的禮券將不予退款。

帖文全文如下：

【華潤堂香港全線分店結業，全力保障顧客權益】

感謝大家一直以來對華潤堂的支持，由於業務受到外部不確定的因素及各種營運挑戰的影響，經慎重考慮後，華潤堂決定於 2024 年 11 月 8 日關閉香港全線分店。

會員及積分安排

謹此通知，即日起，華潤堂停止接受新會員申請及停止購物時獲發會員積分。華潤堂會員計劃將於 2024 年 11 月 8 日正式終止運作，屆時，相關會籍及會員積分將會同時失效及作廢，會員將不再享有會員購物折扣優惠及/或獎賞。如您目前持有有效會籍及積分，請於 2024 年 11 月 7 日或之前親臨華潤堂分店換領禮券或產品。

禮券安排

華潤堂禮券最後使用期為 2024 年 11 月 7 日，如您目前仍持有處於有效期內尚未兌換的華潤堂禮券，請盡快前往分店使用，所有未使用的禮券將不予退款。

如有任何查詢，請發送電郵至 crphcrcare@crpretail.com 或致電 2839 1100 聯絡客戶服務，我們將盡快回覆。不便之處，敬請見諒，謝謝。

再次感謝您長期以來對華潤堂的支持與厚愛❤️！

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