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中國蛙王︱奧運金牌泳手覃海洋遭未婚妻狂數5宗罪　控訴出軌嫖娼工作室咁回應

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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奧運金牌泳手覃海洋遭未婚妻控訴出軌嫖娼狂數5宗罪。

【覃海洋/巴黎奧運/出軌/中國蛀王/金牌泳手】在剛過去的巴黎奧運，奪得4×100混合接力的中國蛙王覃海洋遭未婚妻毀滅性爆料，狂數他5宗罪，包括出軌、聊騷、嫖娼、冷暴力及用不雅片威嚇。事年爆出後覃海洋即時關閉微博，而工作室都發出聲明回應，表示正在收集相關證據，必要時向公安機關報案。

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中國蛙王覃海洋遭未婚妻爆料，其未婚妻用網名「幸福烤冷面攤主」發表長文，文中表示她與覃海洋拍拖6年，期間多次分合，一些問題累積下來無法容忍，而對方一直採取逃避的態度，直言自己愛錯了人。

她指覃海洋:

出軌（甚至還有孕期出軌）、聊騷（粉絲、花游隊員、積木上的人）、作為軍人期間嫖娼，犯錯後對我的隱瞞欺騙、逃避冷暴力等問題實在無法解決。

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覃海洋用親密視頻威脅原諒

而她也勸說覃海洋，「你的目標是奧運冠軍，在自己成長的過程中要愛惜自己的羽毛，你從不聽勸，你的家人也未曾勸阻過你，反而一昧的讓我包容、讓我理解。」

她續爆料指每次提分手，覃海洋都用職業生涯、生命、甚至用親密視頻威脅原諒他。

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未婚妻為覃海洋大灑金錢

她更指自己在覃海洋身上大灑金錢「你的從頭到腳的每一件奢侈品都是我買的，在你身上花的錢不計其數（從一件LV到理查德）」她表示自己掌握一切證據，不怕對方起訴

聊天紀錄、錄音，一切證據我都有，你有任何覺得冤枉可以起訴我，我隨時等候。

她最後要求覃海洋道歉「先做好人，再做好事，任何時期在你犯錯的時候縱容你、讓你去遮掩逃避不面對的人，都不是什麼好人。逃避解決不了任何問題，你真的欠我一個道歉。」

覃海洋工作室聲明。(網上圖片)

覃海洋工作室聲明

覃海洋未婚妻毀滅性爆料令到大批網民湧入覃海洋留言，他即時關閉微博，而他的工作室對於未婚妻的指控作出了聲明，

「社交平台出現的關於運動員覃海洋先生的相關言論，充斥惡意中傷、詆毀的不實內容，嚴重損害了覃海洋先生個人名譽。為此，我工作室作出如下聲明：針對惡意抹黑運動員形象、歪曲事實、蓄意散播運動員嫖娼等不實言論行為，工作室正在收集整理相關證據，必要時向公安機關報案。」

未婚妻被爆與男主播穿情侶裝。(網上圖片)

傳覃海洋未婚妻為企業家

網上流傳，覃海洋未婚妻是一名女企業家，曾以贊助商身份為覃海洋頒獎。

面對未婚妻的指控，覃海洋粉絲即時「反攻」。有覃海洋的粉絲直言，嫂子「小胖蛙」無法真的得到覃海洋就想毀掉覃海洋，之後有人挖出小胖蛙與一位叫「K7」男主播疑似不當的關係。當中包括兩人曾一同親密迪士尼，穿上情侶裝，甚至一同出席宴會。

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