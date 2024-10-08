行山注意丨屯門67歲男子行菠蘿山失蹤2天　終在2米深坑尋回遺體

【屯門行山/行山失蹤/邱國義/菠蘿山/青大石澗/墮坑/不治】67歲男子邱國義前日（6日）離開屯門寓所前往菠蘿山一帶行山後便不知所蹤，心急如焚的家人其後網上發布尋人消息並報警求助。經過警方、消防及救援隊伍連續2日登山搜索，終於今日（8日）清晨6時許，在青大石澗五渡水一處約2米深坑尋獲男子，惟他當時已無呼吸，經檢驗後證實離世，遺體將由政府飛行服務隊直升機吊送返地面。

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67歲男子邱國義於周日(6日)早上離開屯門寓所前往菠蘿山行山，惟直至深夜仍未回家，打電話亦未能接通。家人於是網上發布尋人消息及報警求助。據了解，邱男當時身上只有電話及八達通卡，而根據其電話GPS定位位置顯示他最後身處位置是青大石澗附近。有行山隊伍亦曾指於事發當日下午一時許，曾在青松紅壑見過邱男，當時大家均往龍鼓灘方向前進，惟邱男因行動緩慢墮後；行山隊成員其後在方包石失去其父蹤影。

警方、消防員及民安隊接報後，連夜在屯門西部一帶通宵搜索，至今日（8日）清晨6時許，終在青大石澗五渡水一處尋獲失蹤2天的邱男，他當時身處於約2米深的深坑，現場消息稱邱男當時毫無知覺，救援人員經檢驗後證實事主死亡。死者遺體其後由政府飛行服務隊直升機吊起遺體送返飛行服務隊總部，待運送殮房。

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化學博士K Kwong早前在TOPick直播節目上分享行山經歷，表示自己熱愛行山，但上山前必須做好準備，否則「山未行完已賠上性命」。他指出行山不同行郊遊徑，根據他以往經驗，不少「行山初哥」以為自己對於行山這回事瞭如指掌，輕視夏天行山的準備，蚊叮蟲咬是其次，最重要和致命的關鍵，是容易導致中暑。K Kwong行山的經驗多不勝數，憑經驗得出行山最重要的是水，而往往很多人不知道要帶多少水上山才足夠。他提出一條計算帶水量的「公式」，與當天氣溫息息相關：

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