勵志人生︱57歲《新聞女王》綠葉曬機場照透露「移民」　半生坎坷曾遭尋仇被斬 患一病險截肢

▲ 57歲《新聞女王》綠葉曬機場照透露「移民」？半生坎坷曾遭尋仇被斬；患一病險截肢。

【路芙/移民/TVB綠葉/新聞女王/電台主持/失業/糖尿病/截肢】資深電台節目主持人、曾參演TVB熱播劇《新聞女王》的路芙，日前在社交平台突然透露「移民」消息，引起網民好奇。

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現年57歲的路芙日前在Instagram曬出3張照片，包括在黃昏時段驅車途經青馬大橋前往機場、及在禁區內等登機的畫面。3張照片均未見她本人身影，貼文也沒透露她將要去何處，不過照片中可以見到她所等待的閘口航班是前往英國倫敦。

路芙在貼文寫道：「陪家人移民，做搬運移民勞動 #我好快返 #做運輸都可以好有前途」，相信她只是陪同家人到當地。

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半生坎坷歷中年失業 體弱多病險截肢保命

路芙原名為曾潔，童年時家境貧困。為幫補家計，路芙讀四年級時已經做暑期工，包括摺紙盒和剪線頭，中學時去工廠做暑期工，又膽粗粗於北河街擺地攤買「衫辦」。後來入職新城電台，主持《娛樂旗艦店》、《恐怖熱線》等節目，亦因《恐怖熱線》打開知名度，當時可說是路芙的事業高峰期。

直至2016年1月，新城電台突然裁走30多名DJ，其中就包括為電台服務長達18年的路芙。中年失業的她心情跌入低谷：

我小時候其中一個志願是做DJ，竟然可以做到，更一做便18年，忽然話要離開，真的很傷心。

除了事業受到打擊，路芙年輕時還曾遇上車禍；又因幫朋友做一元拍賣場時無心得罪人，最後被對方尋仇斬傷，差點喪命。加上她自幼體弱多病，兒時患有心肌問題及肺癆，更曾患上糖尿病，差點要切腳保命。路芙曾於TOPick訪問裡透露，幸得媽媽悉心照顧，才可活到今天。而近幾年她就出現腸道問題，需要長期服藥。

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曾修讀移民課程 成立個人品牌開啓第二人生

不過，路芙憑樂觀的性格，一一捱過難關。路芙曾透露，自己當年被追斬後，幸因曾購買意外保險，獲賠償3萬元。在受傷康復期間，她放下2萬元給家人，拿著餘下的1萬多元隻身旅美。其間以黑巿身份投靠朋友，在酒樓做執枱、樓面，再做二廚學會煮餸。在美國近一年時間，路芙因懂得英文比較吃香，取得社會褔利號碼便考取車牌；之後由紐約轉到新澤西，投靠另一位同學，到當地餐館做收銀，並修讀移民課程，最終在美國闖蕩2年半才回港。

往後，中年失業的路芙在離職新城電台後兩星期，便被一間內地網絡電視邀請擔當音樂總監一職；後來又轉職做唱片公司、在亞視做過創作總監，2、3年内不斷轉工，「我當時感覺很迷失，不知自己的去向」。直至2019年，路芙幸得到友人鼓勵，投資十萬元成立「小力路芙」的品牌，售賣個人生活產品，由管理到送貨都一手包辦。她亦從中參透了做生意的樂趣：

如果只著重每月要賺多少錢，這樣反而容易造成壓力，影響成果。一盤生意最緊要是好玩，要先令自己開心才會投入，生意自然會好起來。

不只做生意，路芙在2021年簽約TVB，業餘時間又報讀兩個課程，包括大妗姐及樹藝班，尋找更多人生可能性，幫助事業發展；逆境自強的態度令人傾佩。

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