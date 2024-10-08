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靚媽育兒｜Angelababy帶仔返港逛街獲讚稱職媽咪　7歲「小海綿」穿300蚊平民波鞋夠貼地

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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楊穎（Angelababy）被捕獲帶「小海錦」行街！

【黃曉明/Angelababy/楊穎/小海錦/星二代】楊穎（Angelababy）與黃曉明兩年多前官宣離婚，兩人共同撫養兒子「小海綿」，更安排兒子入讀上海老牌國際學校。近日Angelababy被發現低調帶兒子返港，母子倆早前被捕獲於鬧市逛街！

某網民於小紅書出PO，表示在香港逛街時偶遇Angelababy母子，該網民當時跟姊姊搭手扶梯往上時，Angelababy正好乘搭反方向的手扶梯。起初他並未直接認出對方，只注意到小男孩的髮型好看，直到上了二樓，姊姊才說那女生好像Angelababy。

Angelababy專注工作之餘不忘湊仔！（取自instagram）

家長日︱Angelababy高調出席兒子學校活動　卻被家長批評衣著過於暴露不得體

靚媽Angelababy｜母子逛街成焦點

網民寫道：「我立刻抓著姐姐往下跑，衝到她們面前操起自己拙劣的演技佯裝在看鞋，實則在偷偷觀察，對視的瞬間確定了百分之九十是她。」

從網民上載的影片所見，拿著戰利品的Angelababy拖著兒子「小海綿」登上七人車，戴Cap帽的Angelababy穿白tee襯牛仔褲，打扮休閒，至於穿橫間衫的「小海綿」快將高到媽咪肩膊。

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【星二代】Angelababy7歲兒子學校曝光　讀上海老牌國際學校一年學費15萬

靚媽Angelababy｜「小海綿」著平民波鞋

雖然靚媽Angelababy手挽近4萬元的手袋，不過「小海綿」就著平民波鞋Skechers，該對閃燈鞋約值300多元，看來Angelababy是一個貼地媽咪，另外，原PO更大讚Angelababy狀態好：「現實看起來真的好漂亮好漂亮，眼睛特別好看，很有特點！」。

影片曝光後，曾一度登上微博熱搜No.1，Angelababy獲讚是一位稱職媽咪，湊仔不假手於人：「baby在小海綿的成長之路上從未缺席」、「她一直都是很好的母親」，另外，上月尾有內地網民拍得Angelababy帶「小海錦」去睇急症，真係媽咪唔易做呀！

最新影片：

童學園
關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

內地升學｜上海中學國際部3級收費

Angelababy兒子「小海綿」就讀的上海中學國際部（SHSID）是上海老牌的國際學校，目前在當地有4所學校，分別是徐匯校區、張江校區、臨港校區和虹口校區，網民指小海綿是就讀徐匯校區的總校，學校收費分三級制，小學階段一年級至五年級，每學期收費為7萬人民幣（約7.7萬港元)，一年就是14萬人民幣（約15.4萬港元），而主要招生對象是在滬工作的外籍人士或港澳台人士的子女，而想做插班生的話，面試主要考漢語、數學、英語；G10及以上需增加物理和化學。

上海中學國際部學費詳情

班級學費（人民幣）
小學段（1-5年級）每學期7萬（1年2個學期）
初中段（6-8年級）每學期7.5萬（1年2個學期）
高中段（9-12年級）每學期7.8萬（1年2個學期）

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