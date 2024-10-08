養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】

【養肝／排毒／超慢跑／乙型肝炎／丙型肝炎／慢性肝病／肝功能】養肝疏肝除了早睡早起，配合適當運動和飲食同樣重要。台灣一名患有乙型肝炎的女病人每天「超慢跑」半小時後，覆診居然發現體內乙肝病毒量持續下降，終於成功逆轉肝功能。超慢跑之所以有如此神奇功效，有醫生指出，患有慢性肝病的人可多做運動鍛煉肌肉，更推薦配合3大養肝食物，平日可以多食用。

最新影片：

養肝習慣｜每天超慢跑半小時 助疏肝排毒

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地健康節目《小宇宙大爆發》分享病例，指一名40歲女病人患有乙型肝炎，需要長期覆診。女病人一直維持覆診，體內的乙型肝炎病毒量亦一直下降。直到近半年再來覆診時，報告顯示她體內的乙型肝炎病毒有上升趨勢。錢政弘詢問病人近半年是否作息異常，或是比以往晚睡，女病人稱作息如以往一樣。有見及此，錢政弘建議女病人開始養成恆常運動習慣，每天在家中適度運動能夠促進血液循環，將病毒排出體外。女病人遂開始每天在家超慢跑半小時，結果下一次覆診時，體內的乙肝病毒量持續下降，成功逆轉肝功能。

錢政弘解釋，通常乙型肝炎或丙型肝炎帶菌者，或是患有慢性肝病的病人，外表都會有共同特徵——四肢較纖瘦。這是由於肝病病人身體合成蛋白質的能力降低，肌肉流失會比一般人快，故此他們比一般人更容易患上肌少症。因此，患有慢性肝病的人更需要恆常運動，保持身體肌肉量。

相關文章：肝病警號｜30歲女玩Filter「晒玉掌」 網民見2位置有異樣促檢查 驚揭肝硬化兼脂肪肝【附肝功能變差4大警號】

譚敦慈亦分享病例，指曾經有一名病人在洗腎期間不幸感染乙型肝炎，得悉感染後病人非常沮喪，其主診醫生建議他多運動。該病人遂開始每日在操場上慢行3圈，後來慢慢增加至5圈。隨後再覆診時，意外發現肝功能自然恢復正常了。

養肝習慣｜3種養肝食物

除了運動外，亦可透過飲食養肝。錢政弘推薦3種養肝食物和5種傷肝食物：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

養肝習慣｜5種傷肝食物

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：超慢跑４大技巧

台灣體適能教練徐棟英在當地健康節目《健康晚點名》亦推薦超慢跑，亦提醒超慢跑有４個原則：不痠、不痛、不硬、不喘。另外做運動可跟著音樂節拍，每分鐘大概180 bpm，跑步期間亦有4個技巧要注意，包括正確姿勢避免膝蓋或關節勞損：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5