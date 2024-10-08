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結業潮｜MUJI屯門V city店宣佈10月結業　推額外9折優惠網民分析執笠原因

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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MUJI屯門V city店宣佈10月結業，網民表示不用大驚小怪！

【結業潮/無印良品/MUJI分店/屯門V city分店/MUJI優惠】MUJI無印良品繼海港城分店於8月中旬結業後，日前於社交平台宣佈屯門V city 店亦將於10月9日結束營業，並在結業前貨品進行額外9折優惠。網民對此反應不算太大，指MUJI早於上半年已宣佈會陸續進行店舖調整，除了開設新店外，亦會將現有分店搬遷擴充及結業，因此V city店結業不足為奇，另有網民分析執笠原因。

MUJI屯門V city店10月9日結業 !（MUJI官網 ）

MUJI分店結業｜全店服飾家品享額外9折優惠

日前MUJI在Facebook發文宣佈：「感謝顧客一直以來的支持，無印良品V city將於月9日結束營業。由即日至10月9日期間，凡於無印良品V city店選購服飾及家居用品（食品除外），可享額外九折優惠。」網民紛紛留言表示對此並不感意外，因為屯門有間分店，而且相距只有約5分鐘路程，因此關閉一間不用大驚小怪，也有網人留言：「一個屯門只可以有一間無印。」、「過條天橋，行幾分鐘就有另一間無印，佢呢間唔執先奇怪。」

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MUJI分店結業｜太古城新店早前開幕　

其實MUJI早前已曾預告店舖及業務重整消息，繼德福的Café & Meal MUJI結業後，尖沙咀海港城的Café & Meal MUJI亦已於7月28日正式結業，海港城店就於8月中旬結業。

太古城新店早前開幕（相關機構提供）　

不過太古城中心店則於9月27日以全新面貌開業！新店搬遷至太古城中心2樓及3樓，是全港首間2層高的店舖，上層主要為生活用品的區域，而下層則以「食」為主題，新設大型試食區域、COFFEE STAND及給水站服。

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