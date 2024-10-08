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星二代｜陳小春大仔拍片介紹上海曬流利英語　11歲Jasper被揭已改名獲讚貼地

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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現年10歲的陳小春大仔Jasper就讀上海耀中國際學校，近日曬流利英語拍片介紹上海，卻被揭已改名。

【陳小春/應采兒/兒子Jasper/星二代/上海耀中國際學校】陳小春與應采兒的長子Jasper，因參加親子真人秀《爸爸去哪兒5》而為人熟悉。如今已經11歲的他已升上中學，礙於學業考量，近期已沒有再參與內地綜藝節目，只透過拍片與粉絲互動。最近，Jasper以流利英語拍了一個上海宣傳短片，記錄這座城市發展給生活帶來的驚喜，卻被網民發現突然改名，紛紛指新名更為貼地。

最新影片︰

童學園
關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

陳小春大仔｜流利英語口齒伶俐

Jasper的上海宣傳短片近日在網上瘋傳，原來他參加了第五季「My Favorite Shanghai·愛上海的理由」青少年英語短視頻徵集展播活動，口齒伶俐的他，不但展現了他優秀的口才和自信的表現，甚至比起他的父親陳小春更顯得醒目。在這段短片中，Jasper以流利的英語進行街訪，被網民大讚非常有禮貌，令人印象深刻。

片中當Jasper自我介紹時，網民發現中字幕顯示他的中文名由「陳胤捷」改成「陳昊廷」惹人注目。據悉，原名「陳胤捷」的由來是取其諧音「情人節」，以紀念父母於情人節結婚，而新名字則被認為更貼地，讓人感覺親切。不少網友對此表示贊同，認為新名字更符合他的形象。

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虎媽育兒｜陳小春包專機飛澳門拍攝親子遊　應采兒爆11歲仔無常識兼不懂綁鞋帶

陳小春大仔｜Jasper化身上海旅遊大使

這次短片比賽的主題為「My Favorite Shanghai·愛上海的理由」，由中共上海市委對外宣傳辦公室、上海市文化和旅遊局及上海廣播電視台聯合出品，旨在吸引全球新生代解讀上海的城市更新，記錄城市發展帶來的驚喜，並展示主客共享的都市風景。Jasper在短片中不僅介紹了上海的文化與美食，還與外國人進行了互動，展現了他對這座城市的熱愛。

Jasper晒流利英語拍片已非第一次，早前Jasper被學校選中拍片介紹學校，片中他化身學校導遊大晒流利英文及普通話，對慣鏡頭的他一臉自信，盡顯領袖風範。長達4分幾鐘的上海耀中國際學校校園導賞影片，Jasper與一名外籍女學生以普通話及英語介紹學校，神態輕鬆的他介紹校園內的大樓環境、繪畫教室、音樂教室、低年級圖書館及遊樂設施等。

星二代｜陳小春楊千嬅兩家結伴瑞士旅行　 Jasper過11歲生日遵守餐桌禮儀食相優雅

早前陳小春應采兒一家三口到瑞士旅遊。（小紅書）

陳小春大仔｜上海耀中最貴學費每年逾39萬

上海耀中國際學校（簡稱︰上海耀中）是一所位於上海市的男女同校國際學校，隸屬於香港的耀中教育機構。該校在上海市的浦西和浦東新區有兩個校區。 1993年，上海耀中國際學校成立。 該校為2至18歲的學生提供雙語教育，並且採用香港英文學校教育模式辦學。該校可以招收持有外國護照人士的子女入學。

 第一個學期
（2024年8月至12月）		第二個學期
（2025年1月至6月）		一年計
小學 - 一至四年級¥124,620
（約港幣$136,986）		¥186,480
（約港幣$204,983）		¥310,800
（約港幣$341,639）
小學 - 五至六年級¥126,800
（約港幣$139,382）		¥190,200
（約港幣$209,073）		¥317,000
（約港幣$348,454）
中學 - 七至九年級¥138,680
（約港幣$152,440）		¥208,020
（約港幣$228,660）		¥346,700
（約港幣$381,101）
中學 - 十至十一年級¥141,160
（約港幣$155,167）		¥211,740
（約港幣$232,750）		¥352,900
（約港幣$387,916）
中學 - 十二年級至十三年級¥143,640
（約港幣$157,893）		¥215,460
（約港幣$236,839）		¥359,100
（約港幣$394,731）

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家庭教育 星二代 應采兒 陳小春 Jasper 綜藝節目 上海

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