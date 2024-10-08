台灣親子遊｜香港快運宣佈12月重開花蓮航線　限時優惠機票低至$38

▲ 香港快運宣佈12月重開花蓮航線，限時優惠機票低至$38！

【日本親子遊/日本旅遊/香港快運/仙台機票】香港快運航空（HK Express）宣布將於2024年12月12日推出來往香港與花蓮航線，每星期4班直飛花蓮機場（HUN）。香港快運推出限時優惠，今明兩日（8日及9日）購買單程機票低至$38，連稅後低至$787起。

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香港快運目前每周一共有144班航班往返台灣，包括台北、台中和高雄，而花蓮則是香港快運在寶島開通的第4個航點，航程僅需兩小時。目前快運每周提供4班往返香港與花蓮。

為慶祝開通花蓮航線，香港快運特意推出限時優惠，花蓮「輕便飛」單程機票低至38港元，包括一件重量上限為7公斤的隨身物品。顧客可於2024年10月8日（上午11時30分）至10月9日（晚上11時59分）期間登入香港快運官網，或使用手機應用程式預訂花蓮航線的優惠機票。旅遊日期為2024年12月12日至2025年3月29日。

香港快運於2018年10月底開始暫停香港與花蓮的航班服務，是當時本港惟一開辦香港來往花蓮的直航航線，其他航班均需在台北或高雄等轉內陸機才可到達，自快運停辦該航線後，由香港前往花蓮就沒有直航航班。

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香港來往花蓮詳情：

航班 航線 出發時間 到達時間 班次 UO152 香港（HKG）> 花蓮（HUN） 16:50 18:50 逢星期二、四、六、日 UO153 花蓮（HUN）> 香港（HKG） 19:50 22:10 逢星期二、四、六、日

香港來往花蓮優惠詳情：

預訂日期：即時至2024年10月9日23:59

旅遊日期：2024年12月12日至2025年3月29日

「輕便飛」來回票價$76*起：包1件隨身物品

「經濟飛」來回票價$136*起：包1件隨身物品及1件登機行李

「隨心飛」來回票價$276*起：包1件隨身物品及1件20KG寄艙行李

【香港快運官網訂購】

*以上價錢未連稅項及其他服務費

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