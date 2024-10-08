台灣親子遊｜香港快運宣佈12月重開花蓮航線 限時優惠機票低至$38
撰文： 林綺玲
發布時間： 1 小時前
最後更新： 3 分鐘前
【日本親子遊/日本旅遊/香港快運/仙台機票】香港快運航空（HK Express）宣布將於2024年12月12日推出來往香港與花蓮航線，每星期4班直飛花蓮機場（HUN）。香港快運推出限時優惠，今明兩日（8日及9日）購買單程機票低至$38，連稅後低至$787起。
最新影片推介：
香港快運目前每周一共有144班航班往返台灣，包括台北、台中和高雄，而花蓮則是香港快運在寶島開通的第4個航點，航程僅需兩小時。目前快運每周提供4班往返香港與花蓮。
為慶祝開通花蓮航線，香港快運特意推出限時優惠，花蓮「輕便飛」單程機票低至38港元，包括一件重量上限為7公斤的隨身物品。顧客可於2024年10月8日（上午11時30分）至10月9日（晚上11時59分）期間登入香港快運官網，或使用手機應用程式預訂花蓮航線的優惠機票。旅遊日期為2024年12月12日至2025年3月29日。
香港快運於2018年10月底開始暫停香港與花蓮的航班服務，是當時本港惟一開辦香港來往花蓮的直航航線，其他航班均需在台北或高雄等轉內陸機才可到達，自快運停辦該航線後，由香港前往花蓮就沒有直航航班。
香港來往花蓮詳情：
|航班
|航線
|出發時間
|到達時間
|班次
|UO152
|香港（HKG）> 花蓮（HUN）
|16:50
|18:50
|逢星期二、四、六、日
|UO153
|花蓮（HUN）> 香港（HKG）
|19:50
|22:10
|逢星期二、四、六、日
香港來往花蓮優惠詳情：
預訂日期：即時至2024年10月9日23:59
旅遊日期：2024年12月12日至2025年3月29日
「輕便飛」來回票價$76*起：包1件隨身物品
「經濟飛」來回票價$136*起：包1件隨身物品及1件登機行李
「隨心飛」來回票價$276*起：包1件隨身物品及1件20KG寄艙行李
*以上價錢未連稅項及其他服務費
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：