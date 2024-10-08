畢業生薪酬｜10大最有價值學科排名出爐　榜首年薪達90萬本港2大神科竟未上榜

▲ 10大最有價值學科排名出爐，榜首年薪達90萬，本港2大神科竟未上榜。

【畢業生薪酬/大學選科/神科/賺錢學科/大學學位】很多學生都希望入讀「神科」，皆因畢業後搵工易、人工高。近日美國一項調查公布10大「最有價值學科」，當中榜首學科的畢業生年薪中位數達11.5萬美元（約89萬港元），至於一向是DSE狀元熱門之選的醫科、法律竟榜上無名。

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畢業生薪酬｜10大最有價值學科排名

據CNBC報道，美國研究機構「Bankrate」分析畢業生的薪金中位數和失業率數據，整理出10個最有價值的大學學科，排名如下：

第10名｜精算學

年薪中位數：9.5萬美元（約74萬港元）

失業率：1.9%

擁有高學歷的僱員比率：20%

第9名｜化學工程

年薪中位數：10萬美元（約78萬港元）

失業率：2.1%

擁有高學歷的僱員比率：46.7%

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畢業生薪酬｜香港2熱門「神科」未上榜

值得留意的是，以上10個最有價值的大學學科，全部均屬於STEM（科學、技術、工程和數學）領域，年薪中位數達74萬港元或以上，當中9個都與工程相關，唯一非工程學位是精算學。至於在香港一向被視為「神科」，亦是DSE狀元熱門之選的醫科及法律則未有上榜。

畢業生薪酬｜香港8大畢業生薪酬比較

根據教資會最新數據，8間間資助大學2021/2022學年畢業生平均年薪達30.3萬元，較2021年增加7.8%。其中香港大學畢業生平均年薪最高，達37.1萬元，冠絕八大。

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畢業生薪酬｜各學科畢業生薪酬排名

如以學科比較，2021/2022學年學士學位課程中，各科畢業生平均月薪約2萬元至4.1萬元，當中以「醫科、牙科和護理科」最高，有平均月薪為41,167元。

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