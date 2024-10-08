怪病疑雲｜一家三口離奇患怪病持續4年周身瘀青出血　妻子更因病離世　丈夫：同居新女友很健康

▲ 內地重慶一名男子及家人患上離奇怪病，持續4年出現周身瘀青及出血的情況。

【怪病／瘀青／出血／腎功能異常／凝血功能障礙／抗凝血劑／中毒／老鼠藥／毒素】內地重慶南川區一家三口遭遇了一場怪病，出現周身瘀青、受傷後流血不止等症狀。經過檢查後，醫生懷疑是老鼠藥中毒，然而他們接受持續4年的治療仍未能痊癒，症狀亦依然存在，令人百思不得其解。

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綜合內地媒體報道，張先生一家人最初發現端倪是在2020年8月，當時他的兒子突然暈倒，經醫院診斷後發現患有凝血功能障礙，全身多處皮下出血、消化道出血、腹腔積血，更出現腎功能異常。而在那之後，張先生和太太也陸續出現類似的情況，後者更在2年前（2022年）因病去世。

怪病疑雲｜驗血驚見老鼠藥含量超標20倍

如今父子兩人需每周輸液2次來減緩病症，而多間醫院的醫生都認為他們的症狀可能與老鼠藥有關係。對此，張先生的姐姐就透露：

（醫生）當時（四年前）說是老鼠藥中毒，一直輸液一年半左右，毒素就會減少，但是現在去查血，最近才去查了，老鼠藥的成分還很高。

奇怪的是，3、4年過去了，父子兩人的病情一直沒有好轉。張先生的兒子今年9月再次到醫院接受檢查，結果在血液裡查出「溴鼠靈」，且含量是正常值的20倍；醫生告訴他，他的血液按理說不可能持續4年還殘留老鼠藥成分，除非是反覆攝入、中毒。據了解，溴鼠靈是一種有劇毒的抗凝血殺鼠劑，服用後會導致血液無法凝固，大量出血，如果不及時治療會致人死亡。

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怪病疑雲｜至今未找到毒素來源

對於毒素的來源，張先生一家表示他們也一頭霧水；他們家中的飲用水向來都是買桶裝水，附近的鄰居也沒有出現類似情況。張先生的姐姐表示：「該扔的東西、破舊的都丟了，家裡也清理了，都沒有找到來源，這個毒素從哪裡來的呢？」

今年年初，張先生的新女朋友搬來與他們同住，然而7、8個月過去，其身體仍十分健康，並未受到任何影響。張先生的兒子指出，只要離開家裡一段時間，他的身體就會有所好轉，

（因為讀書）長時間不在家，再加上輸液會慢慢變好，因為去年都好了一段時間。

目前張先生一家已經聯繫了警方，希望他們能夠協助調查，同時也希望可以向專家求助，找出問題的根本原因。張先生的姐姐指：

就是不知道這個毒素從哪裡來的，我們也很疑惑，因為我的姪兒還很小，他的未來還很長，中毒的後續治療，希望能把他治好。

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