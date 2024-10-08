梅啟明結婚丨梅媽斥梅啟明趁梅艷芳生忌搞事　覃美金表明不會代兒子婚宴找數

▲ 梅媽覃美金叫梅啟明不要趁梅艷芳生忌搞事。

【梅艷芳 / 梅媽 / 覃美金 / 梅啟明】已故巨星梅艷芳胞兄、「遺產KOL」梅啟明，在前日10月6日宣布與泰籍女友查頌美（May May）結婚，更表示會在中式酒樓擺酒，並聲稱希望梅媽覃美金現身為婚禮選酒樓、菜單「揸主意」，自稱一切細節聽從老人家吩呼。

不過，梅啟明指梅媽現時遭「軟禁」，他將出懸紅尋母，更聲言設立熱線，呼籲全港市民幫忙。

但其實梅啟明已結過兩次婚，第二任太太為比他年輕16歲的馬來西亞籍的Joey，二人育有一子。Joey更接受媒體訪問澄清與梅啟明未辦離婚手續，即如果梅啟明真的結婚，將有機會觸犯重婚罪。

梅啟明結婚丨梅艷芳胞兄宣布娶泰籍女友May May 梅啟明要求梅媽現身主持婚禮

▲ 已故巨星梅艷芳胞兄梅啟明。

梅啟明結婚丨趁阿梅生忌搞事

資深娛樂記者潘小文在昨晚（10月7日）於其主持的網台《娛樂小奶媽》內，代梅媽報平安並回應梅啟明指，梅媽沒有被禁錮，只是避見梅啟明，稱：「佢話叫Auntie出嚟主持大局，佢想吓得㗎喇，Auntie冇乜嘢都唔想再見到呢個人，佢問Auntie攞首飾呢樣嘢，Auntie都講，基本上過去嘅時間，有金飾、有金器都已經攞晒畀佢打官司，邊度有錢有呢啲金飾？梅生你可以慳啲，你老母唔會理你。」

同時，潘小文表示，梅媽認為梅啟明趁梅艷芳生忌（10月10日）搞事，警告他別再搞小動作。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

梅啟明結婚丨梅媽不為婚宴找數

至於梅啟明聲稱與母親失聯要懸紅尋梅媽，潘小文踢爆稱：「佢話唔知Auntie搬咗去邊，點解會唔知？因為你過去咁多年，為咗問Auntie攞錢，你記住之前做過嘅嘢，點樣搵錘仔揼爛屋企所有鎖，Auntie今時今日都歷歷在目。Auntie搬咗之後你日日走去人哋屋苑大吵大鬧，人哋屋苑都唔能夠有落腳地方，梗係搬屋，你話Auntie俾人軟禁，你老母冇俾人軟禁，佢生活得好好！麻煩你唔好再攞Auntie製造新聞，呢個係好嚴厲嘅忠告。」

同時，潘小文表示梅媽不會出現梅啟明婚宴，並強調梅媽沒錢代梅啟明找數，稱擺酒是他個人的事，更稱梅媽對兒子已心淡：「死心，亦都唔想個仔再騷擾佢生活。」

【梅媽生日】梅艷芳母百歲大壽梅啟明無影 持勞福局長署名信掀猜測

梅艷芳胞兄欲探梅媽不果發爛渣 梅媽勸梅啟明：希望你做一個正途嘅人【有片】

【中年好聲音2】梅啟明親認參加節目大開金口 透露演唱憶阿梅落淚獲肥媽關心

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】