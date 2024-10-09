減肥大作戰｜132磅微胖女拒容貌焦慮　立志減肥4個月甩22磅　分享3階段變美之路

【減肥 ／肥妹／容貌焦慮／飲食／健康／容貌焦慮／飲食／】憑努力改變人生！台灣一名女子中學時重達132磅，某日因家人及朋友影響終下定決心減肥，最後靠2招成功脫胎換骨，加上工作後開始花更多心思於打扮及美容上，如今已看不出過去的影子。她日前於網上分享減肥及變美心得，呼籲大眾勿要容貌焦慮，坦言：「我身為女生偶爾也會（容貌）焦慮，但我真的覺得這些70%是可以靠後天努力改變的！」

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該名女網民日前於社交平台「Dcard」分享經歷，指自己初中時期體重約132磅，是一個「很壯的女生」，同時因為太胖連五官都變得不夠立體。

直到初三某日，她忽然意識到自己身邊朋友全都是「瘦瘦的美女」，而自己卻「好像有點胖」，加上有點想談戀愛、媽媽當時剛好正在減肥，因此令她萌生減肥的念頭。

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減肥大作戰｜靠節食成功減走22磅

初時她嘗試節食，由最初一餐吃三碗白飯，慢慢減成一碗、半碗，將熱量控制於每日1,000卡左右。本身打算配合運動減肥，不料運動後她發現體重反增加不少，當時不知道這是因為肌肉量增加而變重，為此事曾崩潰大哭，最後決定不做運動、只飲食控制，打算「瘦下來再說」。

後期她飲食只吃六至七分飽， 吃東西都用水洗走油分，再加上年輕代謝好，最終4個月內便減17至22磅，期間雖然曾經反彈，但她一直注意體重變化，將變化控制於4磅之內，後來又因為箍牙於2個月瘦了11至15磅。

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減肥大作戰｜減肥後靠4招變更靚 鼓勵大眾：付出努力可以變美！

上到大學、已取下牙箍的她，外表已出現了極大變化，直到開始工作後，又因為貪靚開始化更精緻的妝容及做頭髮護理，加上有做運動的習慣及進行醫美微調，外表及身材都漸漸變得更好。

如今已經完全脫胎換骨的她，坦言自己過去曾經醜過，因此亦非常感受到變美帶給來的好處，例如人緣變好、工作機會多、整個人更有自信、稱讚變多等等，如今對自己外表感到非常順眼，即使素顏亦非常喜歡，同時都希望自身經歷，可以說服所有容貌焦慮的人：「付出努力是可以變美的！」

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