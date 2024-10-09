  • 26°C
香港時間：2024109日 (三) 12:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減肥大作戰｜132磅微胖女拒容貌焦慮　立志減肥4個月甩22磅　分享3階段變美之路

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【減肥 ／肥妹／容貌焦慮／飲食／健康／容貌焦慮／飲食／】憑努力改變人生！台灣一名女子中學時重達132磅，某日因家人及朋友影響終下定決心減肥，最後靠2招成功脫胎換骨，加上工作後開始花更多心思於打扮及美容上，如今已看不出過去的影子。她日前於網上分享減肥及變美心得，呼籲大眾勿要容貌焦慮，坦言：「我身為女生偶爾也會（容貌）焦慮，但我真的覺得這些70%是可以靠後天努力改變的！」

最新影片

Healthy Life
Healthy Life｜運動後肌肉痠痛？　中醫教2組穴位按摩放鬆肌肉

該名女網民日前於社交平台「Dcard」分享經歷，指自己初中時期體重約132磅，是一個「很壯的女生」，同時因為太胖連五官都變得不夠立體。

直到初三某日，她忽然意識到自己身邊朋友全都是「瘦瘦的美女」，而自己卻「好像有點胖」，加上有點想談戀愛、媽媽當時剛好正在減肥，因此令她萌生減肥的念頭。

點擊圖片放大
+4
+3

減肥大作戰｜靠節食成功減走22磅

初時她嘗試節食，由最初一餐吃三碗白飯，慢慢減成一碗、半碗，將熱量控制於每日1,000卡左右。本身打算配合運動減肥，不料運動後她發現體重反增加不少，當時不知道這是因為肌肉量增加而變重，為此事曾崩潰大哭，最後決定不做運動、只飲食控制，打算「瘦下來再說」。

後期她飲食只吃六至七分飽， 吃東西都用水洗走油分，再加上年輕代謝好，最終4個月內便減17至22磅，期間雖然曾經反彈，但她一直注意體重變化，將變化控制於4磅之內，後來又因為箍牙於2個月瘦了11至15磅。

點擊圖片放大
+8
+7

減肥大作戰｜減肥後靠4招變更靚 鼓勵大眾：付出努力可以變美！

上到大學、已取下牙箍的她，外表已出現了極大變化，直到開始工作後，又因為貪靚開始化更精緻的妝容及做頭髮護理，加上有做運動的習慣及進行醫美微調，外表及身材都漸漸變得更好。

如今已經完全脫胎換骨的她，坦言自己過去曾經醜過，因此亦非常感受到變美帶給來的好處，例如人緣變好、工作機會多、整個人更有自信、稱讚變多等等，如今對自己外表感到非常順眼，即使素顏亦非常喜歡，同時都希望自身經歷，可以說服所有容貌焦慮的人：「付出努力是可以變美的！」

相關內容：減肥大作戰｜因囡囡1句話打擊自信 211磅肥爸爸靠2招激減79磅變型男

減肥大作戰｜日本票選10大減肥法

點擊圖片放大
+10
+9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

減肥大作戰｜近200磅肥仔不甘被恥笑　靠兩招3個月激減55磅變男神【多圖】
10:08 2024/09/27
減肥大作戰｜近200磅肥仔不甘被恥笑　靠兩招3個月激減55磅變男神【多圖】
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
18:31 2024/09/25
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
減肥大作戰︱220磅肥妹「0節食」2年怒減110磅　變身肌肉索女不復胖公開減肥法
15:36 2024/09/27
減肥大作戰︱220磅肥妹「0節食」2年怒減110磅　變身肌肉索女不復胖公開減肥法
減肥大作戰｜12年「零運動」體弱患疝氣　36歲男靠2招減肥增肌　5個月變身爆肌型男
18:47 2024/10/04
減肥大作戰｜12年「零運動」體弱患疝氣　36歲男靠2招減肥增肌　5個月變身爆肌型男

你可能感興趣

減肥大作戰｜近200磅肥仔不甘被恥笑　靠兩招3個月激減55磅變男神【多圖】
10:08 2024/09/27
減肥大作戰｜近200磅肥仔不甘被恥笑　靠兩招3個月激減55磅變男神【多圖】
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
18:31 2024/09/25
減肥大作戰｜醫生一年激減40磅　戒1種食物消除脂肪肝逆轉高血壓不復胖
減肥大作戰︱220磅肥妹「0節食」2年怒減110磅　變身肌肉索女不復胖公開減肥法
15:36 2024/09/27
減肥大作戰︱220磅肥妹「0節食」2年怒減110磅　變身肌肉索女不復胖公開減肥法
健康問題 Keep Fit 減肥 網絡熱話 運動 美容 頭髮護理 護理 社交平台 箍牙

最高瀏覽

癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
急症室最長等候時間（10月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月09日 時間12:05）
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】
養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】