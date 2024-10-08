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超級食物丨一款時令水果防癌/抗氧化/防高血壓　李韡玲揭最佳食用份量：2類人慎吃

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發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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番鬼荔枝營養價值甚高。

【抗癌水果／釋迦／番鬼荔枝／時令水果／高糖／葉酸／腎病／糖尿病／李韡玲】行經街市的水果檔，看見比拳頭還要大的番鬼荔枝。

牌子上寫的是另一個名字「釋迦」，我站着欣賞。檔主對我說：「買一份啦小姐，四十五塊錢兩個。」我心裏盤算着自己多少年沒有吃番鬼荔枝。

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檔主又在游說：「好有益㗎，對身體好呀。」我反問她，釋迦的益處是甚麼？她望着我一時間答不上話來。

搜索枯腸一輪後，檔主好權威地答道：「食咗無癌症呀！」剛巧一位中年女士經過，聽見釋迦有此偉大功用後，立即買了一份。雖然檔主說法誇張了，但亦可見，人人聞癌變色。釋迦的確有很棒的抗氧化作用，又能預防高血壓，幫助消化，促進膠原蛋白的生成。由於它富含能調節心情的維他命B6，即促進快樂激素的多巴胺和血清素，所以容易受情緒困擾的人不妨可試。

但要注意，釋迦的熱量高，一個普通大小的，就含有一碗白米飯的熱量和糖份，多吃了會變胖。最好一次不要吃全個，適宜與家人或朋友分甘嘗味，但糖尿及腎臟病患者最好少吃。忘記告訴你，它富含孕婦所需要、能幫助胎兒健康成長的葉酸。

全文刊於《經濟日報》，原題為「釋迦果不宜獨食

撰文 : 李韡玲

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