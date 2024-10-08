  • 28°C
香港時間：2024108日 (二) 20:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代｜5歲小黃妃出戰兒童水運會　黃澤鋒囡囡奪第一金：努力係有成果

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

黃澤鋒女兒早前出戰水運會！

【星二代/黃澤鋒/小黃妃/小飛魚/順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園】黃澤鋒太太陳麗麗早年以52歲超高齡懷上女兒，轉眼間愛女黃熙恩已5歲大，身為游泳教練的黃澤鋒培養女兒「小黃妃」對游泳的興趣，今日（10月8日）他於社交網分享愛女早前於水運會首奪金的照片，未來「女飛魚」雛形已成！

最新影片：

湊得輕鬆啲
星級爸媽｜細女眼底有血管痣梁諾妍驚到喊　洪永城笑談餅印女：最希望她們似媽咪靚女！

星二代｜5歲小黃妃參加兒童水運會

「小黃妃」參加元朗區的兒童水運會，從照片所見，小黃妃於頒獎台上獲頒發金牌，之後她更開心拎著獎牌拍照，身為愛女教練的黃澤鋒當日也在場，他於IG寫道：

人生的第一塊游泳金牌#元朗區賀國慶#兒童水運會#努力係有成果既#好朋友齊齊攞
#金銀銅牌#齊齊繼續進步#謝謝栽培與提拔#普揚體育藝術學會#魔鬼教練爸爸#魔鬼教練黃sir#

屋邨名幼︱黃澤鋒愛女小黃妃讀屯門隱世名幼　校長親授面試貼士：家長不要太緊張

點擊圖片放大
+12
+11

星二代｜黃澤鋒5歲愛女升K3讀學劵制名幼　影學生相6秒狂轉10個Pose勁可愛

星二代｜安排小黃妃多元發展

黃澤鋒夫妻安排女兒作多元發展，本身是游泳教練的黃澤鋒親自教小黃妃習泳，至於陳麗麗就負責靜態一面，如教女兒填色繪畫等。

兩年多前，一家三口到泳池進行下水禮，當時黃澤鋒與太太為女兒準備全套裝備，小黃妃Full Gear上陣，著上泳衣、戴泳鏡、水袖以及水泡，跟着游泳教練爸爸玩水。

今年3月，黃澤鋒正式帶小黃妃學游水，戴著泳帽的她穿上泳裝，跟爸爸一齊擺甫士拍照。

見到小黃妃認真學游泳，當時網民們十分期待：「終於落水了」、「未來女飛魚 」以及「嘩！小黃妃落水」。

（取自instagram）

星二代｜讀屯門熱門幼稚園

黃澤鋒曾稱希望女兒遺傳其鬥志和毅力，雖然他會培養女兒對游泳的興趣，但不會強迫她做運動員。黃澤鋒認為做運動員需要鬥心和擁有不服輸個性，若不是這種材料，亦迫不來，不過若將來女兒想當運動員，就要盡力而為。

開學日直擊︱黃澤鋒愛女升K3讀學劵制名幼　直擊小黃妃開學首日實錄

至於讀書方面，小黃妃今年升讀K3，她就讀位於屯門的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，屬學券制的幼稚園，在區內相當熱門，非常受家長歡迎。屯門的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園屬於傳統幼稚園，黃澤鋒夫婦有感女兒性格較為放任，需要受一些管束，所以安排她讀傳統學校。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

屋邨名幼︱黃澤鋒愛女小黃妃讀屯門隱世名幼　校長親授面試貼士：家長不要太緊張
17:00 2024/09/02
屋邨名幼︱黃澤鋒愛女小黃妃讀屯門隱世名幼　校長親授面試貼士：家長不要太緊張
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
19:24 2024/06/04
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
明星育兒｜黃澤鋒夫婦栽培4歲女兒多元發展　小黃妃從小習泳學拳展現體藝天賦
13:12 2024/05/14
明星育兒｜黃澤鋒夫婦栽培4歲女兒多元發展　小黃妃從小習泳學拳展現體藝天賦

你可能感興趣

屋邨名幼︱黃澤鋒愛女小黃妃讀屯門隱世名幼　校長親授面試貼士：家長不要太緊張
17:00 2024/09/02
屋邨名幼︱黃澤鋒愛女小黃妃讀屯門隱世名幼　校長親授面試貼士：家長不要太緊張
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
19:24 2024/06/04
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
明星育兒｜黃澤鋒夫婦栽培4歲女兒多元發展　小黃妃從小習泳學拳展現體藝天賦
13:12 2024/05/14
明星育兒｜黃澤鋒夫婦栽培4歲女兒多元發展　小黃妃從小習泳學拳展現體藝天賦
家庭教育 爸媽心聲 娛樂人物職業 黃澤鋒 游泳

最高瀏覽

癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
六合彩國慶金多寶丨一注獨中料可獲1億元　話你知近20期金多寶+10月份最旺號碼
六合彩國慶金多寶丨一注獨中料可獲1億元　話你知近20期金多寶+10月份最旺號碼
寒露禁忌｜寒露12生肖星座禁忌一文看清　放1物可增強家運＋2生肖恐過勞
寒露禁忌｜寒露12生肖星座禁忌一文看清　放1物可增強家運＋2生肖恐過勞
急症室最長等候時間（10月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月08日 時間16:05）
星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女
星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女