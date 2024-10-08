星二代｜5歲小黃妃出戰兒童水運會　黃澤鋒囡囡奪第一金：努力係有成果

▲ 黃澤鋒女兒早前出戰水運會！

【星二代/黃澤鋒/小黃妃/小飛魚/順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園】黃澤鋒太太陳麗麗早年以52歲超高齡懷上女兒，轉眼間愛女黃熙恩已5歲大，身為游泳教練的黃澤鋒培養女兒「小黃妃」對游泳的興趣，今日（10月8日）他於社交網分享愛女早前於水運會首奪金的照片，未來「女飛魚」雛形已成！

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星二代｜5歲小黃妃參加兒童水運會

「小黃妃」參加元朗區的兒童水運會，從照片所見，小黃妃於頒獎台上獲頒發金牌，之後她更開心拎著獎牌拍照，身為愛女教練的黃澤鋒當日也在場，他於IG寫道：

人生的第一塊游泳金牌#元朗區賀國慶#兒童水運會#努力係有成果既#好朋友齊齊攞

#金銀銅牌#齊齊繼續進步#謝謝栽培與提拔#普揚體育藝術學會#魔鬼教練爸爸#魔鬼教練黃sir#

屋邨名幼︱黃澤鋒愛女小黃妃讀屯門隱世名幼 校長親授面試貼士：家長不要太緊張

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星二代｜黃澤鋒5歲愛女升K3讀學劵制名幼 影學生相6秒狂轉10個Pose勁可愛

星二代｜安排小黃妃多元發展

黃澤鋒夫妻安排女兒作多元發展，本身是游泳教練的黃澤鋒親自教小黃妃習泳，至於陳麗麗就負責靜態一面，如教女兒填色繪畫等。

兩年多前，一家三口到泳池進行下水禮，當時黃澤鋒與太太為女兒準備全套裝備，小黃妃Full Gear上陣，著上泳衣、戴泳鏡、水袖以及水泡，跟着游泳教練爸爸玩水。

今年3月，黃澤鋒正式帶小黃妃學游水，戴著泳帽的她穿上泳裝，跟爸爸一齊擺甫士拍照。

見到小黃妃認真學游泳，當時網民們十分期待：「終於落水了」、「未來女飛魚 」以及「嘩！小黃妃落水」。

▲ （取自instagram）

星二代｜讀屯門熱門幼稚園

黃澤鋒曾稱希望女兒遺傳其鬥志和毅力，雖然他會培養女兒對游泳的興趣，但不會強迫她做運動員。黃澤鋒認為做運動員需要鬥心和擁有不服輸個性，若不是這種材料，亦迫不來，不過若將來女兒想當運動員，就要盡力而為。

開學日直擊︱黃澤鋒愛女升K3讀學劵制名幼 直擊小黃妃開學首日實錄

至於讀書方面，小黃妃今年升讀K3，她就讀位於屯門的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，屬學券制的幼稚園，在區內相當熱門，非常受家長歡迎。屯門的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園屬於傳統幼稚園，黃澤鋒夫婦有感女兒性格較為放任，需要受一些管束，所以安排她讀傳統學校。

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