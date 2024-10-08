癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死

▲ 汪建民罹肺腺癌離世終年56歲 不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死

【汪建民/肺腺癌/癌症/離世/化療/寶媽/曾志偉前妻】R.I.P！台灣藝人汪建民於去年11月檢查出患肺腺癌第4期，經治療原本稍有好轉可復出工作，不料病情卻在8月底失控，癌細胞侵蝕全身骨頭，於9月初再度入院。據汪建民家人發佈最新消息，汪建民昨晚於醫院病逝，終年56歲。

最新影片：

汪建民的妹妹在今早處理完後事，便在Facebook發文告知噩耗：

致建民哥的朋友們 我是建民哥的妹妹，建民哥於10/7晚間離開了我們，很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。 謝謝一直以來支持建民哥的朋友們！也對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間，隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！ 最後謝謝在建民哥最後這段時間陪伴他的女朋友Joan，謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝。 最後祝福大家平安健康

歷痛苦化療一度求死

汪健民是台灣藝人，因飾演《台灣靈異事件》鐵頭警官而走紅，可是不煙不酒及有運動習慣的他卻罹患肺腺癌。當時癌細胞從右肺擴散至頸椎，連腦部也出現2顆腫瘤。他曾上台灣電視節目透露，他在去年10月發現背後劇痛，之後求醫確定罹癌後，醫師建議接受電療和化療。原本預計進行80次電療：「但在完成65次時，醫師告訴我可以停止了，只需定期追蹤。」腫瘤從原本的9公分縮小到3公分。

除了電療，汪健民在入院開刀後，還接受過9次化療。接受治療期間的他失去味覺、甩光頭髮，體重由89公斤跌到77公斤，暴瘦整整12公斤。

他又指右肺的大腫瘤會影響呼吸，而腦中的腫瘤又會導致癲癇，他需服食抗癲癇藥以防止走路時跌倒。

可是後續化療產生許多後遺症，例如無法進食、眼窩凹陷、身體變形等，他坦言在化療進行到第3次、第4次時，曾一度向老天祈求：「拜託把我帶走」，不想再面對這些痛苦。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

與曾志偉前妻「寶媽」有段情 二人先後罹癌

汪建民與曾志偉前妻、人稱「寶媽」的王美華，譜寫過一段「姊弟戀」，近年卻先後患肺腺癌。據瞭解，二人當年無懼年齡相差13年，曾有一段2年的戀情，最終在2015年分手，寶媽曾指二人因金錢觀不同而分手。

寶媽的抗癌經驗「豐富」，她曾3度罹癌，在2004年接受身體檢查發現患上甲狀腺癌，2016年於淋巴結上發現兩個腫瘤，至2019底，其在肺部有一個非常小的腫瘤，證實罹患肺腺癌。

寶媽表示，自己非常信任醫生，對病情不多過問，只會調整好心態應對。她也相信醫療技術的進行，其實現在切除肺部腫瘤只要捱很小的一刀，並勸告大眾要定期做身體檢查，這樣癌症絕對是可預防的事。

經歷了3次的抗癌，寶媽深感生命的課題，看淡生死，更指已為身後事作好準備，並堅持不要唸經、不吃冷飯，與不辦告別式，百無禁忌。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

寶媽曾坦言，有好友希望可以透過她聯繫並幫助汪建民；不過表示兩人已有10年沒聯繫，只有經理人電話。但見這麼多人伸出援手，也讓她十分感動稱：

還是很多人希望幫助他，我就把經紀人電話給他們。肺腺癌跟空污、環境有很大的關係。

可惜汪建民最終還是敵不過癌症離世。

非吸煙者都有機會「中招」

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，屬非小細胞肺癌之一。據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕。肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

台灣外科專科醫生白映俞曾指出，肺腺癌容易發生在女性身上，且無論是吸煙者、戒煙者及從未吸煙者，都有可能患肺腺癌。

而肺腺癌早期徵兆常被誤認為感冒，有近75%人發現已晚期，提醒一旦出現「咳嗽持續2週以上、有氣喘、胸痛、背痛、頭痛、喉嚨痛、聲音沙啞、咳血」等症狀，建議盡早就醫。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5