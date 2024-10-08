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飲食攻略｜哈佛專家推薦多食1種顏色蔬菜健腦抗抑鬱　這種飲食法大腦逆齡7.5歲

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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【哈佛大學／失智症／大腦健康／抑鬱症／維他命B／葉酸／綠色蔬菜/逆齡】多食菜不但有助排便，更能夠幫助大腦健康。哈佛大學專家認為，多食１種蔬菜能夠預防失智症之餘，更能夠為身體健康帶來裨益。過往亦有研究實證，多食蔬菜的確對身體百利而無一害，有助穩定情緒亦能夠健腦。

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大腦健康｜多食７種「綠葉蔬菜」健腦抗抑鬱

據外媒《CNBC》報道，哈佛大學營養學家Dr. Uma Naidoo和神經科學家Lisa Genova認為要保持大腦健康，日常飲食中攝取「綠葉蔬菜」很重要。專家認為，多吃綠葉蔬菜能夠增強整體健康，尤其是大腦健康，推薦可在日常飲食中加入以下7種蔬菜：

  • 羽衣甘藍
  • 菠菜
  • 生菜
  • 高麗菜
  • 瑞士甜菜
  • 白菜
  • 芥菜

大腦健康｜富含多種營養素　帶來3大好處

專家亦解釋這種蔬菜對於大腦有3大好處，能夠健腦抗抑鬱。

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大腦健康｜「麥得飲食」讓大腦年輕7.5歲 患失智症風險降53%

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁上發文，指出實踐「麥得飲食」可能有機會預防或延緩癡呆症狀。所謂「麥得飲食」是結合「地中海飲食」及「得舒飲食」（DASH Diet）的一種飲食模式。她引述一份追蹤近５年的研究，指嚴格遵守「麥得飲食」的參與者，與未堅持此種飲食的人相比，大腦年輕7.5歲，認知能力下降的速度亦有所減緩，罹患阿茲海默症的風險更可降低53%之多。除此之外，她亦提及一篇發表在《Movement Disorders》期刊上的文獻指出，「麥得飲食」可能對柏金遜症也有保護作用。

李婉萍指，如要實施「麥得飲食法」，應遵從以下原則：

  • 1. 每天至少3份全穀物
  • 2. 每天至少吃2份蔬菜，其中1份應為綠葉蔬菜
  • 3. 每週至少吃2份莓果
  • 4. 每週至少吃2次雞鴨鵝等禽肉，至少吃1次魚（不可油炸）
  • 5. 每週至少吃3次豆類
  • 6. 烹飪用油以橄欖油為主
  • 7. 每週至少攝取5次堅果
  • 8. 每天喝1杯葡萄酒或其他酒精飲料

而為了避免不健康飲食對大腦造成破壞，以下5種特定食物則少吃為妙：

  • 1. 每週吃紅肉不超過4次
  • 2. 油炸物或快餐每週不超過1次
  • 3. 少吃牛油或人造牛油，每天份量不超過1大匙
  • 4. 每週吃芝士不超過1次
  • 5. 糕點或糖果每週應少於5次

大腦健康｜營養師推薦10種大腦健康食物

台灣營養師顏瑜萱在Facebook專頁曾分享「麥得飲食法」的具體食物選擇，建議多吃10種大腦健康食物：

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