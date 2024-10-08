飲食攻略｜哈佛專家推薦多食1種顏色蔬菜健腦抗抑鬱　這種飲食法大腦逆齡7.5歲

【哈佛大學／失智症／大腦健康／抑鬱症／維他命B／葉酸／綠色蔬菜/逆齡】多食菜不但有助排便，更能夠幫助大腦健康。哈佛大學專家認為，多食１種蔬菜能夠預防失智症之餘，更能夠為身體健康帶來裨益。過往亦有研究實證，多食蔬菜的確對身體百利而無一害，有助穩定情緒亦能夠健腦。

最新影片：

大腦健康｜多食７種「綠葉蔬菜」健腦抗抑鬱

據外媒《CNBC》報道，哈佛大學營養學家Dr. Uma Naidoo和神經科學家Lisa Genova認為要保持大腦健康，日常飲食中攝取「綠葉蔬菜」很重要。專家認為，多吃綠葉蔬菜能夠增強整體健康，尤其是大腦健康，推薦可在日常飲食中加入以下7種蔬菜：

羽衣甘藍

菠菜

生菜

高麗菜

瑞士甜菜

白菜

芥菜

大腦健康｜富含多種營養素 帶來3大好處

專家亦解釋這種蔬菜對於大腦有3大好處，能夠健腦抗抑鬱。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

大腦健康｜「麥得飲食」讓大腦年輕7.5歲 患失智症風險降53%

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁上發文，指出實踐「麥得飲食」可能有機會預防或延緩癡呆症狀。所謂「麥得飲食」是結合「地中海飲食」及「得舒飲食」（DASH Diet）的一種飲食模式。她引述一份追蹤近５年的研究，指嚴格遵守「麥得飲食」的參與者，與未堅持此種飲食的人相比，大腦年輕7.5歲，認知能力下降的速度亦有所減緩，罹患阿茲海默症的風險更可降低53%之多。除此之外，她亦提及一篇發表在《Movement Disorders》期刊上的文獻指出，「麥得飲食」可能對柏金遜症也有保護作用。

李婉萍指，如要實施「麥得飲食法」，應遵從以下原則：

1. 每天至少3份全穀物

2. 每天至少吃2份蔬菜，其中1份應為綠葉蔬菜

3. 每週至少吃2份莓果

4. 每週至少吃2次雞鴨鵝等禽肉，至少吃1次魚（不可油炸）

5. 每週至少吃3次豆類

6. 烹飪用油以橄欖油為主

7. 每週至少攝取5次堅果

8. 每天喝1杯葡萄酒或其他酒精飲料

而為了避免不健康飲食對大腦造成破壞，以下5種特定食物則少吃為妙：

1. 每週吃紅肉不超過4次

2. 油炸物或快餐每週不超過1次

3. 少吃牛油或人造牛油，每天份量不超過1大匙

4. 每週吃芝士不超過1次

5. 糕點或糖果每週應少於5次

大腦健康｜營養師推薦10種大腦健康食物

台灣營養師顏瑜萱在Facebook專頁曾分享「麥得飲食法」的具體食物選擇，建議多吃10種大腦健康食物：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5