美食情報｜Alice Pizza限時薄餅啤酒套餐　外賣訂購送限量薄餅杯墊

▲ 想品嘗正宗意式羅馬街頭風味？戶戶送將聯乘意大利人氣方形手切薄餅店Alice Pizza，獨家推出限時薄餅啤酒套餐，mark定日子chill下啦。（餐廳提供）

秋高氣爽最宜歎薄餅飲啤酒Chill下，想品嘗正宗意式羅馬街頭風味？戶戶送將於10月18日至20日期間，聯乘意大利人氣方形手切薄餅店Alice Pizza，獨家推出限時薄餅啤酒套餐，為大家帶來一場別具風味的意式饗宴。

今次的限時推廣，更特別設計了獨家薄餅杯墊及薄餅盒，大家只需於戶戶送外賣平台上訂購Alice Pizza的薄餅啤酒套餐，即可獲贈獨家設計的薄餅形狀杯墊及薄餅盒，讓大家可以在家中享受如置身羅馬街頭的美食體驗，為用餐過程增添意式風情。

10款人氣薄餅口味

Alice Pizza採用優質意大利進口食材入饌，配合獨一無二的羅馬傳統手法烘烤，主打地道的長方形手切薄餅。10月18日至20日期間，戶戶送與Alice Pizza獨家於平台推出單人薄餅啤酒套餐及四人薄餅啤酒套餐。

薄餅口味方面，套餐則將提供以下10款人氣薄餅口味作選擇：「卡邦尼薄餅」、「意式肉腸薄餅」、「巴馬火腿薄餅」、「莎樂美腸薄餅」、「春日意青瓜薄餅」、「馬鈴薯肉丸薄餅」、「松露野菌薄餅」、「四重芝士薄餅」、「羅勒番茄芝士薄餅」及「魔鬼辣肉腸薄餅」。

單人套餐售價為$115 包括一份薄餅及一枝啤酒（可選330毫升枝裝佩羅尼啤酒、330毫升枝裝時代啤酒或355毫升枝裝青島啤酒）。 四人套餐售價為$480 包括四份薄餅及四支啤酒（可選330毫升枝裝佩羅尼啤酒 330毫升、330毫升枝裝時代啤酒 330毫升或355毫升枝裝青島啤酒 355毫升），另附送四份甜食薄餅「榛子可可薄餅」。

▲ 大家於指定日期，於戶戶送外賣平台上訂購上述Alice Pizza的薄餅啤酒套餐，便可獲贈別緻的限量薄餅杯墊及薄餅盒套裝。（餐廳提供）

與此同時，戶戶送更推出獨家薄餅杯墊及薄餅盒，大家於戶戶送外賣平台上訂購上述Alice Pizza的薄餅啤酒套餐，便可獲贈別緻的限量薄餅杯墊及薄餅盒套裝，豐富用餐體驗，享受一段愜意的「意式時光」。數量有限，換完即止！

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