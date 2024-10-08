旅遊陷阱丨4名港男遊台險被賣去詐騙集團　顧紀筠：信錯一人萬劫不復

▲ 顧紀筠分享身邊人一次驚險經歷。

【綁票／綁架／詐騙集團／顧紀筠／孤注一擲】不知道大家有否看過一齣二○二三年的內地電影叫《孤注一擲》？這是我近年看的電影裏，邊看邊感到心寒和恐懼感受近在咫尺的。看後一直徘徊着的想法，「必須讓更多人知道！」雖然防詐騙的宣傳鋪天蓋地，但受騙的案件卻無日無之。這齣電影的內容並非虛構，當中囂張大膽的犯罪手法，令人咋舌。

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前星期，朋友告訴我一件真人真事。她司機未滿十八歲的兒子，連同三個友人一起去台灣旅行。抵埗後遊玩期間，遇上一個七人車司機願意作導遊及接送，他們四人於途中均喝了車上提供的樽裝水而失去知覺，醒來時發覺已經被禁錮。綁票團夥要年紀最輕那位（即友人司機的兒子）出去接贓，抵達現場交收時，即被警方拘捕。

最初，我們以為犯罪集團利用年輕人運毒，原來他去接收的是過百萬元現金，就是犯罪集團收取將他們四個賣給其他詐騙集團的金錢。尚幸台灣警方早已監視這些犯罪活動，即時救出幾個人。

可是，因為仍在調查當中，其中三個成年男子仍被禁止出境，只有朋友司機的兒子可以返港，不過仍要隨傳隨到，協助調查。

這些看似遙遠的罪行，只要一個不小心，聽錯一個電話、信錯一個人，從此萬劫不復。不僅自己受害，還連累多少個家庭，損失金錢，死傷人命。

從天堂掉到地獄，在地獄永不會回到凡間的痛楚、恐懼，也希望大家看看這部電影，了解一二。

全文刊於《經濟日報》，原題為「孤注一擲」