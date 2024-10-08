見工面試︱網傳Apple面試題「123=4」畫1條線令算式成立　拆解兩種解答方法

▲ 傳Apple面試題「123=4」畫1條線令算式成立，拆解兩種解答方法。

【Apple/見工/見工面試/面試】進入國際企業工作是不少人的目標，外間一般認為福利好人工高而且有前途，不過要通過面試考核絕不容易！最近社群平台上流傳著一道「蘋果公司面試題目」，題目是123=4，要怎麼在只畫一條線的情況下，讓算式成立？樓主表示，如果兩分鐘內可以解出來，就等於能被錄取，引發網友討論。不少人認為，題目相當創新；人力銀行則分析，通常比較特別的面試考題都是考驗面試者，要如何在比較短的時間內，想出有邏輯而且合理的答案。

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隨後出題的樓主「white_career」也給出題目解答，只要在12和3之間畫上斜線，就能夠顯示出答案「12/3=4」，另外有一種解答，能夠在斜線畫成不等於符號，會變成「123≠4」也代表直接否定這道算式。

網民留言表示，「還不錯幾有趣」、「原本都從公式去想，可是好像湊不出來，就換一個方式想，感覺會是一個比較創新的公司，（面試時）會想要你發想。」

有從事科技業的網民表示，

沒有被問到這種邏輯性的，我覺得這個問題，應該是要測試邏輯。

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見工面試︱前蘋果公司面試官闢謠

對於「蘋果公司面試題目」是否真的會用這條面試題目，一名曾在日本Apple當任面試官Hiroshi Matsui（松井博）出面闢謠，未曾聽過蘋果會出這道面試題目，暗示是網友自行捏造的假訊息

他表示蘋果在面試時，就算是在日本也都會全程用英文面試，面試官詢問內容與其他任何公司都類似，假如蘋果要招聘一名工程師，也會進行程式設計測試，並不會單純用一條算式來決定。

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見工面試︱Google面試題目曝光

另外，從事HR人力資源的網民曾分享，過去Google公司曾出過，如何向你8歲姪子解釋一個資料庫？以及如果你發現收件箱裡，有1000封電子郵件，但只能回覆300封，你會如何選擇？

有專家指，這兩條題目分別是要來判斷面試者，能否將複雜的問題簡單化，以及工作是否有條理，如何妥善安排工作的優先順序？

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