周末好去處｜香港首個大型海上水幕匯演 3000張門票免費派發

▲ 香港首個大型海上水幕匯演

於10月18及19日灣仔海濱花園WSP，市民可憑免費門票參加藍星行動主辦的「慶祝中華人民共和國成立75周年灣仔水幕光影之旅 — 特色匯演暨嘉年華」，同時可欣賞全港首個大型海上水幕匯演！

「灣仔水幕光影之旅暨特色匯演嘉年華」是香港首個大型海上水幕匯演，水幕匯演由水幕噴泉、激光及音樂拉開序幕，並有火箭升空後幻化金龍重回祖國首都，遊覽中國各重點城市接受萬眾歡呼的情景，接著金龍來到香港灣仔，會合鳳凰，此刻將有實體巨型的飛龍及飛鳳在天盤旋，送上龍鳳呈祥的真摰祝福。

嘉年華會場設立超過10個免費遊戲攤位，例如有擲彩虹、射氣球、擲箭等，還有剪紙、古扇書畫、舞火龍體驗、DIY香囊國藝工作坊。活動適合親子一起玩耍，長幼共同體會及學習製作中國傳統工藝精品，憑門票於不同攤位，完成最少3次體驗後會獲贈禮品1份。(數量有限，送完即止)

10月18日開幕禮有歌手現場演出，包括：龔柯允、海俊傑、關嘉敏及鄧禮迪；10月19日由香港聲之動力藝術協會安排社區團隊歌唱演出等，兩天活動期間，灣仔區會派出社區演出團體進行各類歌舞獻技，邀請更多演藝界朋友及交響樂團同場壓軸演出，

3000張門票將由主辦單位、政府部門於網上登記免費派發，另有600張門票將於現場登記處派發，詳情請留意藍星行動最新公布。