中風危機｜中風之後飲食易「落錯格」？　穴位助你「食順啲」

▲ 中風之後飲食易「落錯格」？穴位助你「食順啲」。

中風，相信大家都聽過，你會即刻想起什麼？言語不清？半身不遂、麻痹？有沒有想過中風會引起吞嚥困難？有臨床研究指出中風患者中，50%出現吞嚥困難，換言之，2個病人，就有1個患有此症狀。

中醫認為中風是以突然暈倒、不省人事，口角歪斜、言語不清、半身不遂，或僅以口角歪斜、半身不遂為臨床主要症狀的疾病。

除了言語、肢體功能障礙等，中風患者亦會出現不同程度的吞嚥困難。吞嚥困難，是指食物不能安全及有效地由口腔送進胃部。這會帶來什麼影響呢？

中風後患者的身體新陳代謝會加快，對營養及能量需求巨大，用以修復身體，輕微吞嚥困難患者，進食時易「濁親」，造成心理壓力，減少飲食；嚴重吞嚥困難者，需要鼻管或胃管等方法吸收營養，若餵食不當或不足，所需營養未得到滿足，日久患者出現營養及能量不足，就會消秏內在儲備，身體日漸消瘦，出現肌肉無力，阻礙肢體功能鍛鍊；另外抵抗力亦會下降，引起其他感染，進一步加重身體對營養需求；吞嚥時容易「落錯格」，即誤入肺部，引起吸入性肺炎，這會增加患者住院及臥床時間，用以治療肺炎，長期臥床使患者血液循環減慢，大大削弱身體康復能力；由於出現肺炎，影響呼吸功能，令患者未能盡早落床進行康復運動，延遲開始進行康復運動的時間。

吞嚥困難在中醫沒有明確病名，屬於「噎膈」、「暗痱」範疇，相關症狀、病因病機在不同的典籍已有記載，例如《類證治裁》：「心、肝、腎四經之分，邪入其經絡，則痰、唾液封其脈道，舌脈不通」，意思是指若邪氣侵犯心、肝、腎等經絡，加上痰及唾液阻礙，導致舌部經絡不通引起吞嚥困難。

針灸是常用於治療吞嚥困難的方法，現在分享其中2個常用穴位，讓患者可自行按壓，幫助舒緩病情。

▲ 翳風穴。

「翳風穴」是手少陽三焦經穴，位於耳垂後方，乳突下端前方凹陷中。主治口眼歪邪、口病證等。

▲ 廉泉穴。

「廉泉穴」是任脈穴位，位於結喉上方，舌骨的上緣凹陷處。主治中風失語、吞嚥困難等。

以上穴位每日早、午、晚可各按60次，以輕揉為宜，不宜用力過大。

另外亦可嘗試以下簡單練習，提升吞嚥能力：進食前先平躺床上，抬頭盡量望到腳尖為宜，保持1分鐘，時間可自行調節，重覆30次。

若懷疑有吞嚥困難，請盡快咨詢醫護人員。