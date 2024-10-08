親子自助餐｜荃灣悅品酒店蟹宴自助餐買一送一 $293起任食蟹腳/胡椒蟹/避風塘炒蟹再送大閘蟹
撰文： 林綺玲
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【靚媽精明眼/荃灣悅品酒店/屯門悅品酒店/自助餐優惠/自助餐買一送一/Buffet】住新界西的家庭注意！今日KKday推出的荃灣及屯門悅品酒店自助餐買一送一優惠，可以歎盡全新「蟹逅之夜」自助晚餐包括鱈場蟹腳、麵包蟹、新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹等，每位再送大閘蟹，低至$293起！自助午餐「和風•韓流•滋味」則可任食醬燒牛肋骨肉、清酒煮海蜆、鮮人參雞湯，每位低至$184起！
最新影片推介：
悅品酒店全新推出的「蟹逅之夜 • 自助晚餐」精選美食包括即開活生蠔、焗芝士波士頓龍蝦、鱈場蟹肉蟹籽芒果沙律、香脆炸蟹鉗、軟殼蟹天婦羅、新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、芝士海鮮焗釀蟹蓋、泰式紅咖喱蟹、竹籠花雕蒸蟹糯米飯、日式蟹肉味噌海鮮湯、原條穀飼肉眼扒等，當然不少得鱈場蟹腳、麵包蟹、白蝦、藍青口、翡翠螺等冰鎮海鮮，還可任食Häagen Dazs雪糕，每位更奉送大閘蟹一隻！
萬聖節「嘩鬼」蟹逅自助晚餐
至於11月2日至3日會供應萬聖節「嘩鬼」蟹逅自助晚餐，特設萬聖節竹炭泡芙、萬聖節朱古力布朗尼、萬聖節南瓜撻、萬聖節開心果紅莓慕斯蛋糕等。以上食物款式輪流供應。
此外，自助午餐主題「和風•韓流•滋味之旅」輪流供應美食包括多款冰鎮海鮮、日式醬燒牛肋骨肉、炸海鮮及蔬菜天婦羅、醃三文魚配冷豆腐、清酒煮海蜆、和牛壽喜燒烏冬、燒沖繩島脆皮黑糖雞、韓式鮮人參雞湯、韓式海鮮煎餅、韓式甜辣雞翼、韓式春川炒雞、日式小食、爐端燒等，甜品則有日式紅豆和果子、京都綠茶卷、日式大福餅、朱古力噴泉，同樣可任食Häagen-Dazs雪糕。
荃灣悅品酒店The Platter自助餐
【KKday 快閃限量搶–買一送一】
和風•韓流•滋味之旅自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：星期六日及公眾假期$406/2位，平均$203/位
（原價$735/2位）
*另設3 - 11歲小童加$10（連原價加一服務費，共$35/位）
【KKday 快閃限量搶–買一送一】
蟹逅之夜 • 自助晚餐
用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價：星期六日及公眾假期$682/2 位，平均$341/位
（原價$1,250/2位）
*另設3 - 11歲小童加$10（連原價加一服務費，共$50/位）
屯門悦品度假酒店The Platter自助餐
【KKday 快閃限量搶–買二送二】
和風•韓流•滋味之旅自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：星期六日及公眾假期 HK$812/4 位，平均$203/位
（原價$1,488/4位）
*另設3 - 11歲小童加$10（連原價加一服務費，共$33/位）
【KKday 快閃限量搶–買二送二】
蟹逅之夜 • 自助晚餐
用餐時間：星期五18:00 – 21:30
星期六至日及公眾假期 17:45 – 22:00
優惠價：星期五$1,292/4 位，平均$323/位
星期六日及公眾假期$1,412/4 位，平均$353/位
（原價$2,588/4位）
*另設3 - 11歲小童加$10（連原價加一服務費，共$48/位）
*以上已包括原價加一服務費
優惠詳情：
優惠預訂期：2024年10月8日至10月14日23:59
用餐日期：2024年10月9日至12月1日
地址：香港葵涌青山公路葵涌段443 號悦品酒店‧荃灣地下低層The Platter
香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓
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