親子自助餐｜荃灣悅品酒店蟹宴自助餐買一送一　$293起任食蟹腳/胡椒蟹/避風塘炒蟹再送大閘蟹

▲ 荃灣悅品酒店蟹宴自助餐買一送一，$293起任食蟹腳、胡椒蟹、避風塘炒蟹，再送大閘蟹。（KKday提供圖片）

【靚媽精明眼/荃灣悅品酒店/屯門悅品酒店/自助餐優惠/自助餐買一送一/Buffet】住新界西的家庭注意！今日KKday推出的荃灣及屯門悅品酒店自助餐買一送一優惠，可以歎盡全新「蟹逅之夜」自助晚餐包括鱈場蟹腳、麵包蟹、新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹等，每位再送大閘蟹，低至$293起！自助午餐「和風•韓流•滋味」則可任食醬燒牛肋骨肉、清酒煮海蜆、鮮人參雞湯，每位低至$184起！

最新影片推介：

悅品酒店全新推出的「蟹逅之夜 • 自助晚餐」精選美食包括即開活生蠔、焗芝士波士頓龍蝦、鱈場蟹肉蟹籽芒果沙律、香脆炸蟹鉗、軟殼蟹天婦羅、新加坡胡椒蟹、避風塘炒蟹、芝士海鮮焗釀蟹蓋、泰式紅咖喱蟹、竹籠花雕蒸蟹糯米飯、日式蟹肉味噌海鮮湯、原條穀飼肉眼扒等，當然不少得鱈場蟹腳、麵包蟹、白蝦、藍青口、翡翠螺等冰鎮海鮮，還可任食Häagen Dazs雪糕，每位更奉送大閘蟹一隻！

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萬聖節「嘩鬼」蟹逅自助晚餐

至於11月2日至3日會供應萬聖節「嘩鬼」蟹逅自助晚餐，特設萬聖節竹炭泡芙、萬聖節朱古力布朗尼、萬聖節南瓜撻、萬聖節開心果紅莓慕斯蛋糕等。以上食物款式輪流供應。

▲ 悅品酒店萬聖節「嘩鬼」蟹逅自助晚餐。（KKday提供圖片）

此外，自助午餐主題「和風•韓流•滋味之旅」輪流供應美食包括多款冰鎮海鮮、日式醬燒牛肋骨肉、炸海鮮及蔬菜天婦羅、醃三文魚配冷豆腐、清酒煮海蜆、和牛壽喜燒烏冬、燒沖繩島脆皮黑糖雞、韓式鮮人參雞湯、韓式海鮮煎餅、韓式甜辣雞翼、韓式春川炒雞、日式小食、爐端燒等，甜品則有日式紅豆和果子、京都綠茶卷、日式大福餅、朱古力噴泉，同樣可任食Häagen-Dazs雪糕。

▲ 悅品酒店的「和風•韓流•滋味」自助午餐。（KKday提供圖片）

荃灣悅品酒店The Platter自助餐

【KKday 快閃限量搶–買一送一】

和風•韓流•滋味之旅自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：星期六日及公眾假期$406/2位，平均$203/位

（原價$735/2位）

*另設3 - 11歲小童加$10（連原價加一服務費，共$35/位）

【KKday 快閃限量搶–買一送一】

蟹逅之夜 • 自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠價：星期六日及公眾假期$682/2 位，平均$341/位

（原價$1,250/2位）

*另設3 - 11歲小童加$10（連原價加一服務費，共$50/位）

屯門悦品度假酒店The Platter自助餐

【KKday 快閃限量搶–買二送二】

和風•韓流•滋味之旅自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：星期六日及公眾假期 HK$812/4 位，平均$203/位

（原價$1,488/4位）

*另設3 - 11歲小童加$10（連原價加一服務費，共$33/位）

【KKday 快閃限量搶–買二送二】

蟹逅之夜 • 自助晚餐

用餐時間：星期五18:00 – 21:30

星期六至日及公眾假期 17:45 – 22:00

優惠價：星期五$1,292/4 位，平均$323/位

星期六日及公眾假期$1,412/4 位，平均$353/位

（原價$2,588/4位）

*另設3 - 11歲小童加$10（連原價加一服務費，共$48/位）

*以上已包括原價加一服務費

優惠詳情：

優惠預訂期：2024年10月8日至10月14日23:59

用餐日期：2024年10月9日至12月1日

地址：香港葵涌青山公路葵涌段443 號悦品酒店‧荃灣地下低層The Platter

香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓

【KKday預訂】

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