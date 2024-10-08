便秘危機︱58歲男腹痛揭「滿肚大便」大腸破裂休克險喪命　醫示警：慢性便秘導致

▲ 58歲男腹痛揭「滿肚大便」大腸破裂休克險喪命 醫示警：慢性便秘導致

【便秘/慢性便秘/滿肚大便/大腸破裂/休克/糞性結腸炎/通便食物】「成肚屎」不是一種形容！有一種罕見卻極度危險的大腸疾病，確實會造成滿肚大便的情況，甚至導致大腸破裂，死亡率可高達6成。

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台灣嘉義一名58歲男子，有中風及慢性便秘病史。日前，他突然出現腹部劇痛、冒冷汗等症狀，被送急症後，醫師為他進行剖腹探查手術，結果竟發現男子肚内滿是大便，塊狀的糞便在糞水中浮沉，觸目驚心；而男子的腹膜臟器皆遭受嚴重污染。

醫生診斷男子為糞性結腸炎（stercoral colitis）併發大腸破裂、嚴重腹膜炎及敗血性休克。在緊急將男子腹腔徹底洗淨、切除破裂的腸道及做人工肛門後，男子才幸運撿回一命。之後，經過醫院治療和精心照護，男子恢復良好，順利出院。

醫生：慢性便秘導致 死亡率達6成

衛福部嘉義醫院外科主任張書豪表示，「糞性結腸炎」是一種罕見卻非常危險的大腸疾病：

主要是由於慢性便秘導致大腸內糞便形成硬塊，對腸壁產生過多壓力，造成結腸組織缺血發炎，嚴重者甚至會壞死導致結腸破裂，引起糞性腹膜炎。

醫生指出，糞性結腸炎常見於年長者，尤其是長期臥床、神經認知功能障礙，或藥物使用影響腸道蠕動的患者。而患者一旦腸道破裂，死亡率可高達6成。

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同場加映：腸阻塞5大警號

台灣腸胃科醫生鄭泓志曾表示，所謂「腸阻塞」是指腸道內有部分位置或完全受阻塞，令食物、液體和氣體無法正常通過消化系統；當出現腸阻塞時，腸道仍會嘗試透過正常蠕動，以推動裡面的食物和水分通過阻塞點，但當食糜無法通過阻塞點時，就會在阻塞處增強蠕動、嘗試克服，過程中腸道內的氣體和液體會強烈地被擠壓和移動，並導致腸道不正常擴張，進而產生較明顯的腸鳴。

醫生提醒大家，當出現異常腸鳴，並持續超過1個月時，若伴隨以下5種不適感，有機會是身體發出嚴重腸胃問題的警號，建議馬上就醫：

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同場加映：2大原則助清宿便

李婉萍還曾在個人Facebook中分享，指一名有便秘問題的患者雖然飲食非常清淡健康，甚至有時一日吃4碗菜，但仍受便秘問題困擾。李婉萍指出，原因是與沒有吃水果和油脂量不足有關。如果想改善便秘，李婉萍提醒有以下2大原則︰

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李婉萍指，水果可以幫助軟化糞便，當中木瓜、百香果等含有酵素的水果，更有助幫助軟化糞便；惟每個人體質都不同，建議患者可以多嘗試，並觀察自己適合吃哪種水果幫助排便。及後，患者聽從李婉萍的建議調整飲食習慣後，目前狀態已回復穩定。

同場加映：高纖蔬菜+水果排名

她又曾分享9款含膳食纖維的高纖蔬菜，以下為每100克所含的纖維量︰

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同場加映：10種有效排清宿便食物

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，分享10種有效解決便秘問題的食材，並介紹各營養素具備的功效：

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除了以上10種食材，高敏敏還指出，若想要打造順暢的腸道排便，不僅要充足水分和纖維，也需要好菌和好油脂，幫助好菌定殖、繁殖；同時抑制有害菌，提升腸道保護力。因此，她又建議另外4個「便秘剋星」必吃食物：

白開水：成人一天要喝至少2000c.c.的水量。腸道就像滑水道，沒有水，糞便就衝不下來。

天然纖維：不會被腸道消化，吸水後會膨脹幫助推出糞便。可以多吃蔬果來補充膳食纖維。

好菌食物：優酪乳補充腸道生力軍，抑制壞菌，調節消化道機能。

好油脂：有助潤滑腸道，可以讓糞便更滑順。

最後，搭配良好的運動習慣，也可以幫助腸胃蠕動。

同場加映：中醫推介通便食物茶飲

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