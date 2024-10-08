通關｜鄧炳強︰倘關口地方條件許可會積極考慮採合作查驗　如蓮塘/香園圍口岸

▲ 鄧炳強今日（8日）表示，新建立或重建口岸比較容易採用「合作查檢、一次放行」。（立法會直播截圖）

新皇崗口岸及將重建的沙頭角口岸會採用「合作查驗、一次放行」安排，民建聯立法會議員葛珮帆關注，其他口岸有否採用「合作查驗、一次放行」的時間表。保安局局長鄧炳強今日（8日）表示，新建立或重建口岸去做比較容易採用，因為重新設計，至於舊的關口，例如羅湖本身不是做「合作查驗」，地方限制比較多；但地方容許的話，也會積極考慮「合作查驗」，如蓮塘/香園圍口岸地方比較大，也有可行性，有就相關方面有與內地與相關部委商討。

立法會保安事務委員會今日（8日）舉行會議，討論陸路口岸的運作事宜及重建工程的最新進度。選委界陳月明問到，香園圍口岸今年日均出入境人次已經高達6.6萬，遠超設計上限的三萬人，而且該口岸是訪港旅行團入境首選，不時出現「打蛇餅」情況，兩地政府有否討論升級香園圍的初步想法。選委界周文港指，陸路口岸，特別在香園圍口岸，「最遲開門、最早關門」，車輛如果是十時後無辦法來香港，當局有否與內地溝通。

鄧炳強指，目前正在與內地當局探討在香園圍口岸採取合作查驗，一次放行。至於蓮塘香園圍開放時間，鄧炳強指，現在上午七時到晚上10時，理解到市民有意見，希望加長開放時間，有與內地部門討論相關事情。

入境處在 2021 年 12 月推出「非觸式 e-道」，利用容貌識別技術，讓已登記的香港居民以 加密二維碼自助通關，過程中無需出示證件或掃描指模，全程只需約七秒，比傳統 e-道快百分之 13。周文港關注，推出「非觸式 e-道」後有否節省人手。

鄧炳強指，本身採用傳統「e道」也不是一個職員看一條「e道」，而且盡量不會取消很多傳統櫃位，希望保持彈性，因此，就算推出「非觸式 e-道」不會節省了太多人手。

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