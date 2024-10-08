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金融市場｜李家超︰會持續優化各項互聯互通措施　促進大灣區金融市場融合

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 3 小時前

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李家超今日在2024粵港澳大灣區高峰論壇──掌握優勢　創建未來致辭。(政府新聞處圖片)

行政長官李家超今日（8日）表示，特區政府會繼續與內地相關單位以及業界緊密合作，持續優化各項互聯互通措施，促進大灣區金融市場融合，服務國家金融強國的發展戰略，實現高質量發展。

李家超今日（8日）出席「2024粵港澳大灣區高峰論壇──掌握優勢　創建未來」致辭指，政府會繼續善用香港作為金融中心的領先優勢，持續深化互聯互通和民生金融，為大灣區金融合作注入動能。他說，大灣區是跨境金融互聯互通的重要試驗場和參與者，香港與大灣區內地城市金融市場的互聯互通不斷增量擴容。多個項目相繼落成，包括「深港通」、「債券通」、「跨境理財通」（粵港澳大灣區跨境理財通）、交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通等，肯定香港作爲「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色。
 
李家超指，「跨境理財通」在2021年啓動後，持續穩步發展，今年二月底更推出「理財通2.0」，實現了多方面的升級，進一步豐富兩地民眾跨境配置資產的選擇，廣受市民歡迎。他指，當局也積極深化大灣區的民生金融，推動金融更好服務實體經濟、支持創新活動，便利民眾和企業往來，支持大灣區建設宜居、宜業、宜遊的優質生活圈。
 
在跨境支付方面，李家超說，香港的電子錢包已經在內地廣泛使用，用戶可以在超過3000萬間商店、餐廳、景點、交通工具付款。2021年至2023年期間，香港電子錢包在內地的總交易量和總交易金額均增加超過七倍，當中在大灣區內地城市更佔大部分。
 
今年5月，香港金融管理局宣布與中國人民銀行擴大數字人民幣在香港的試點範圍，便利香港居民開立和使用數字人民幣錢包，並透過「轉數快」增值。李家超指，會持續提升跨境支付效率和用戶體驗，善用金融科技提升大灣區民眾的「獲得感」和「幸福感」，便商利民。

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