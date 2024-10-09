  • 26°C
香港時間：2024109日 (三) 12:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2024乳房檢查丨14間私人乳房超聲波收費一覽　私院日間診所差距達3倍

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 46 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【乳房檢查／婦科檢查／乳房超聲波／乳癌症狀／胸部硬塊／水囊／私家醫院】乳癌一直是香港女性癌症榜首位，根據衛生署資料，2021年女性乳癌新症合共有5565宗。因此，不少醫生均呼籲，婦女接受定期乳房檢查是很重要，而乳房超聲波亦是常見乳房檢查其中一種，下文將會整合乳房超聲波資料，並比較了14間私家醫院及日間診所乳房超聲波的檢查收費。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜經常著高踭鞋恐致經痛？中醫拆解6大成因+調經宜忌

甚麼是乳房超聲波檢查？

乳房超聲波屬於非入侵性及無痛的常見醫療程序，透過高頻率的聲波將乳房組織顯示成圖像。而超聲波掃瞄的一大特點是對人體無痛無害，沒有輻射也不需要用相應顯影劑。乳房超聲波主要功用是可以偵測患者乳房是否有腫塊，以及有關腫塊的位置、大小及性質，包括識辨良性水囊、惡性腫瘤及乳腺增生等情況。一般而言，40歲以下女性應每2至3年進行一次乳房超聲波檢查。

比較9間私家醫院乳房超聲波檢查收費

9間私家醫院中，乳房超聲波檢查收費，以養和醫院的收費最為昂貴，門診或標準房的檢查收費達2810元，而僅次其後則分別為明德國際醫院，收費達2530元。而其他醫院乳房超聲波檢查收費則由1030元至1900元不等，不過以下價目僅供參考，一切以相關醫院最新資料為準，實際收費會視乎個別人士情況而定，不同套餐收費亦會有所調整。

 

點擊圖片放大
+8
+7

比較5間診所乳房超聲波價錢

5間日間診所中，乳房超聲波檢查收費，當中三間價錢其實與私人醫院可媲美，不過最平則只需850元，不過以下價目僅供參考，一切以相關診所最新資料為準，實際收費會視乎個別人士情況而定，不同套餐收費亦會有所調整。

 

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

拆解乳癌專題｜乳癌治療/篩查/症狀/手術/特徵/前兆/成因/自我檢查 一文睇清【不斷更新】
18:23 2024/10/08
拆解乳癌專題｜乳癌治療/篩查/症狀/手術/特徵/前兆/成因/自我檢查 一文睇清【不斷更新】
預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物
19:06 2024/10/08
預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物
抗癌飲食｜42歲女罹患乳癌3期　每日吃1物抗癌至今19年無復發
12:07 2024/10/03
抗癌飲食｜42歲女罹患乳癌3期　每日吃1物抗癌至今19年無復發

你可能感興趣

拆解乳癌專題｜乳癌治療/篩查/症狀/手術/特徵/前兆/成因/自我檢查 一文睇清【不斷更新】
18:23 2024/10/08
拆解乳癌專題｜乳癌治療/篩查/症狀/手術/特徵/前兆/成因/自我檢查 一文睇清【不斷更新】
預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物
19:06 2024/10/08
預防乳癌︱常吃雞翼增患乳癌風險？　專家拆解雞翼激素迷思大推12種防癌食物
抗癌飲食｜42歲女罹患乳癌3期　每日吃1物抗癌至今19年無復發
12:07 2024/10/03
抗癌飲食｜42歲女罹患乳癌3期　每日吃1物抗癌至今19年無復發
健康問題 私家醫院 癌症 仁安醫院 聖保祿醫院 明德國際醫院 播道醫院 聖德肋撒醫院 寶血醫院 養和醫院

最高瀏覽

癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
萬寧事件丨港女稱萬寧購物被誤會偷竊　遭箍頸拖行後揭施暴者身份感吃驚
急症室最長等候時間（10月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月09日 時間12:05）
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
多位議員參觀機電署慘遭困𨋢逾20分鐘　署長同𨋢未能自救
養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】
養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】