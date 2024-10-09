2024乳房檢查丨14間私人乳房超聲波收費一覽　私院日間診所差距達3倍

【乳房檢查／婦科檢查／乳房超聲波／乳癌症狀／胸部硬塊／水囊／私家醫院】乳癌一直是香港女性癌症榜首位，根據衛生署資料，2021年女性乳癌新症合共有5565宗。因此，不少醫生均呼籲，婦女接受定期乳房檢查是很重要，而乳房超聲波亦是常見乳房檢查其中一種，下文將會整合乳房超聲波資料，並比較了14間私家醫院及日間診所乳房超聲波的檢查收費。

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甚麼是乳房超聲波檢查？

乳房超聲波屬於非入侵性及無痛的常見醫療程序，透過高頻率的聲波將乳房組織顯示成圖像。而超聲波掃瞄的一大特點是對人體無痛無害，沒有輻射也不需要用相應顯影劑。乳房超聲波主要功用是可以偵測患者乳房是否有腫塊，以及有關腫塊的位置、大小及性質，包括識辨良性水囊、惡性腫瘤及乳腺增生等情況。一般而言，40歲以下女性應每2至3年進行一次乳房超聲波檢查。

比較9間私家醫院乳房超聲波檢查收費

9間私家醫院中，乳房超聲波檢查收費，以養和醫院的收費最為昂貴，門診或標準房的檢查收費達2810元，而僅次其後則分別為明德國際醫院，收費達2530元。而其他醫院乳房超聲波檢查收費則由1030元至1900元不等，不過以下價目僅供參考，一切以相關醫院最新資料為準，實際收費會視乎個別人士情況而定，不同套餐收費亦會有所調整。

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比較5間診所乳房超聲波價錢

5間日間診所中，乳房超聲波檢查收費，當中三間價錢其實與私人醫院可媲美，不過最平則只需850元，不過以下價目僅供參考，一切以相關診所最新資料為準，實際收費會視乎個別人士情況而定，不同套餐收費亦會有所調整。

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