施政報告2024丨行政長官李家超10月16日發表施政報告　各界發表意見

▲ 施政報告2024前瞻懶人包。

【施政報告2024 / 施政報告日期 / 施政報告前瞻】行政長官李家超將於2024年10月16日發表任內第三份《施政報告》，涵蓋政府未來的政策和計劃。政府舉辦逾40場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和公眾對施政報告2024的意見和建議。

同時，行政長官和各司局長亦走進社區探訪市民和各界代表，直接聽取意見。

至於各政黨、議員等，亦在2024年《施政報告》發表前，分別發表意見：

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