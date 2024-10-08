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施政報告2024前瞻丨行政長官李家超10月16日發表施政報告　各界發表意見

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發布時間： 1 小時前

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施政報告2024前瞻懶人包。

【施政報告2024 / 施政報告日期 / 施政報告前瞻】行政長官李家超將於2024年10月16日發表任內第三份《施政報告》，涵蓋政府未來的政策和計劃。政府舉辦逾40場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和公眾對施政報告2024的意見和建議。

同時，行政長官和各司局長亦走進社區探訪市民和各界代表，直接聽取意見。

至於各政黨、議員等，亦在2024年《施政報告》發表前，分別發表意見：

施政報告2024前瞻｜工聯會倡推「青年置業儲蓄計劃」　月供四千買政府債券　到期連本帶利變首期

施政報告2024前瞻｜促寬減烈酒稅至20%　邵家輝：減紅酒稅後「人均飲酒量」未特別上升

施政報告2024前瞻｜霍啟剛：今年盛事大多規模較小帶動經濟有限　倡善用「共同投資基金」引進大型體育盛事

施政報告2024前瞻｜施政報告料有改良方案　一文看清申請情況　哪些大學最多高才申請

施政報告2024前瞻｜鄭泳舜倡訂立劏房最低面積不少於7平方米　鄧家彪建議業主向當局通報劏房戶資料

施政報告2024前瞻｜促政府為低收入及自僱人士代供強積金　黃國：政府須轉變施政理念

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