施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 烈酒稅 + 打造「留學香港」品牌【不斷更新】

▲ 施政報告2024懶人包。

【施政報告2024 / 施政報告日期 / 施政報告重點】行政長官李家超將於2024年10月16日發表《施政報告》，涵蓋政府未來的政策和計劃。

【TOPick施政報告2024專輯】

施政報告2024丨發表日期及時間

行政長官李家超將於10月16日（周三）早上11時發表任內第三份新一份施政報告。【睇現場直播連結按此】

施政報告2024丨重點內容：

施政報告2024｜打造啟德體育園為體育和盛事地標

啟德體育園將在明年第一季啟用，助推動體育發展，並帶動休閒娛樂及旅遊業等產業和盛事經濟的發展。

政務司司長領導的「啟德體育園跨部門工作小組」，會加強督導體育園順利落成啟用和宣傳，促進體育盛事、創新娛樂、餐飲、會議展覽和旅遊協同發展。

施政報告2024｜打造啟德體育園為體育和盛事地標 加強督導順利落成啟用

施政報告2024｜放寬大灣區青年就業計劃資格至29歲或以下

政府會在啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置，在南昌社區中心設置「連青人網絡」實體互動平台。

當局會繼續推展內地及海外交流和實習計劃，優化「大灣區青年就業計劃」，放寬資格至29歲或以下及持副學位或以上學歷，上調向企業發放就業津貼的上限至每月12,000元，並探討雙向安排；另優化「展翅青見計劃」，易名「展翅青年就業計劃」，放寬年齡上限至29歲，並增設大灣區工作實習機會。

施政報告2024｜啟德社區隔離設施設「青年驛站」旅舍 放寬大灣區青年就業計劃資格至29歲或以下

施政報告2024│房委會加碼抽籤號及配額助40歲以下申請者

為支持青年購買資助出售單位，房委會由下一期起為申請購買居者有其屋計劃（居屋）單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。

施政報告2024│支持青年置業 房委會加碼抽籤號及配額助40歲以下申請者

施政報告2024｜「高才通」名單增13間大學、簽證延至3年

更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才，擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，把計劃內高收入人才的首個簽證期限由2年延長至3年。

施政報告2024｜人才清單加入推動「八大中心」所需人才 「高才通」名單增13間大學、簽證延至3年

施政報告2024｜打造「留學香港」品牌

爭取舉辦國際教育會議及展覽，推動本港專上院校提升與各地院校的合作交流，在全球推廣「留學香港」品牌，透過獎學金等吸引更多境外，尤其東盟及其他「一帶一路」國家的學生來港升學。

施政報告2024｜打造「留學香港」品牌 透過獎學金等吸引更多學生來港升學

施政報告2024｜設立100億元「創科產業引導基金」

設立100億元「創科產業引導基金」：成立母基金，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，包括生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、先進材料和新能源等，系統性建設創科產業生態圈。

施政報告2024｜設立100億元「創科產業引導基金」 加強引導市場資金投資新興未來產業

施政報告2024｜明年底完成「香港國際機場東莞空港中心」首階段建設

政府會聯同機管局規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，擴大「機場城市」規模超過一倍，打造世界領先新地標。

另外，機管局正與東莞全力推進「海空貨物聯運」創新發展，明年底在東莞完成「香港國際機場東莞空港中心」第一期永久設施首階段建設，逐步達致每年處理100萬公噸貨量。

施政報告2024｜擴大「機場城市」規模超過一倍 明年底完成「香港國際機場東莞空港中心」首階段建設

施政報告2024│成立發展低空經濟工作組

李家超指低空經濟是指一般於1000米以下空域進行的低空經濟活動，可用於救援、測量、送貨載客等範疇。建設低空經濟管理系統更帶動通訊科技、人工智能和數字產業等發展，以激活低空空域作為新經濟生產要素。

施政報告2024│成立發展低空經濟工作組 試點放寬無人機配送及空中遊覽服務

施政報告2024｜海運及空運人才培訓

政府會改革現時的「香港海運港口局」，成為「香港海運港口發展局」。招攬海運服務企業落戶，推動具潛力或代表性的海運保險業務落戶香港，擴展海運保險產品，及加大培育海事人才

施政報告2024｜改革「香港海運港口局」成「香港海運港口發展局」 海運及空運人才培訓基金納入綠色能源課程、海事保險考試

施政報告2024｜烈酒即日起稅率由100%減至10%

參考取消紅酒稅帶動紅酒貿易的成功經驗，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。

施政報告2024｜進口價200元以上烈酒 即日起稅率由100%減至10%

施政報告2024｜優化「新資本投資者入境計劃」

即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內資。

施政報告2024｜優化「新資本投資者入境計劃」 即日起容許投資5千萬或以上住宅物業

施政報告2024丨官員到內地和海外知名院校受訓

強調公務員須充分掌握國家的施政理念和策略。政府會就中央重大政策、報告等舉辦研習培訓，安排中高級及首長級人員到內地和海外知名院校受訓，培養國家觀和國際視野

同時，政府會與大灣區內地城市和北京、上海、重慶、武漢及杭州開展雙向的公務員交流計劃。

施政報告2024│強化公務員治理能力 中高級及首長級人員到內地和海外知名院校受訓

施政報告2024丨成立教育、科技和人才等委員會

為進一步強化領導和跨政策統籌機制，發揮司長及副司長的領導和統籌功能，李家超指將成立：

「教育、科技和人才委員會」 ：由政務司司長任主席，成員包括教育局局長、創新科技及工業局局長和勞工及福利局局長等，統籌推進教育科技人才融合發展，擴大銜接連貫，推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。

「發展低空經濟工作組」： 由財政司副司長任組長，以應用項目作啟動，制訂低空經濟發展策略和行動計劃，推動法規改革和部署基礎設施建設。

「發展旅遊熱點工作組」： 由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點。

「促進銀髮經濟工作組」：由政務司副司長任組長，制訂措施，加速發展銀髮產業，滿足長者生活需要。

施政報告2024｜強化跨政策統籌體系機制 成立教育、科技和人才委員會等

施政報告2024｜更新國安教育課程框架

李家超指，明年配合第十個「全民國家安全教育日」，展覽廳會推出專題展覽。教育局也會更新國安教育課程框架，愛國主義教育工作小組制定推廣策略和措施，推動更多活動，令愛國精神扎根社會。

施政報告2024｜國家安全展覽廳明年推專題展覽 更新國安教育課程框架

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施政報告2024丨特首李家超打扮寓意

特首李家超在10月16日發表施政報告前，於10月12日在個人facebook預告，當日會與團隊齊穿戴由香港理工大學師生攜手設計製作的領呔和領巾。

領呔和領巾均用上《施政報告》的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮。同時領呔和領巾上圖案融入本地標誌性的摩天大廈，呈現香港的繁榮昌盛，並利用縱橫交錯的線條，象徵香港是連接祖國與世界各地的重要橋樑。

施政報告2024｜將再穿綠色領呔領巾宣讀 李家超：設計呈現香港繁榮昌盛

施政報告2024丨各界《施政報告》發表前發表意見

消息指施政報告2024將提出多項措施，當中預料包括中企轉型、啟德方艙、青年置業、烈酒稅、打造「留學香港」品牌等，同時亦預計施政報告將針對解決劏房戶、基層醫療問題等措施。

至於各政黨、議員，以及各界人士亦在2024年《施政報告》發表前，分別發表意見

施政報告2024丨住屋

施政報告2024前瞻｜消息：推舉報濫用公屋獎賞計劃 議員建議設現金獎或免租

施政報告2024前瞻｜告別劏房路線圖10.16出爐 特首列三大原則

施政報告2024前瞻｜啟德方艙變身青年宿舍+文創基地？

施政報告2024前瞻｜工聯會倡推「青年置業儲蓄計劃」 月供四千買政府債券 到期連本帶利變首期

施政報告2024前瞻｜鄭泳舜倡訂立劏房最低面積不少於7平方米 鄧家彪建議業主向當局通報劏房戶資料

施政報告2024丨教育

施政報告2024前瞻｜民建聯倡按學科排名擴高才通院校名單 續簽可考量香港以外收入

施政報告2024前瞻｜高才通料有改良方案 一文看清計劃動向及最新數據

施政報告2024前瞻｜消息指政府擬打造「留學香港」品牌 推獎學金吸引東盟及一帶一路學生

施政報告2024丨醫療

施政報告2024｜連串醫療事故林哲玄促加強高官問責 籲吸引世界頂尖藥企落戶

施政報告2024丨中小企

施政報告2024前瞻丨李家超晤中小企代表了解升級轉型需求 資助計劃有望加碼

施政報告2024前瞻｜加快發展新質生產力 「創科創投基金」料推優化方案

施政報告2024丨烈酒稅

施政報告2024前瞻｜烈酒稅料獲放寬 酒吧業協會促全撤

施政報告2024前瞻｜跨政黨爭取減烈酒稅終獲正面回應 傳最多減80%

施政報告2024前瞻｜促寬減烈酒稅至20% 邵家輝：減紅酒稅後「人均飲酒量」未特別上升

施政報告2024前瞻｜醫委會執照醫生協會：反對減烈酒稅 2019年有260萬人因飲酒引致死亡

施政報告2024丨體育

施政報告2024丨料施改革體育總會管治 研究設立體育爭議仲裁機制

施政報告2024丨盛事

施政報告2024前瞻｜霍啟剛：今年盛事大多規模較小帶動經濟有限 倡善用「共同投資基金」引進大型體育盛事

施政報告2024丨強積金

施政報告2024前瞻｜促政府為低收入及自僱人士代供強積金 黃國：政府須轉變施政理念

施政報告2024前瞻｜河套區

施政報告2024前瞻｜河套香港園區發展白皮書年內公布 施政報告有著墨？

施政報告2024前瞻｜環保

施政報告2024前瞻｜23環團交氣候政策建議書 倡訂全面落實垃圾徵費時間表等

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