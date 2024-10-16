施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】

▲ 施政報告2024懶人包。

【施政報告2024 / 施政報告日期 / 施政報告重點】行政長官李家超將於2024年10月16日發表《施政報告》，涵蓋政府未來的政策和計劃。

【TOPick施政報告2024專輯】

施政報告2024丨發表日期及時間

行政長官李家超將於10月16日（周三）早上11時發表任內第三份新一份施政報告。【睇現場直播連結按此】

施政報告2024丨重點內容：

施政報告2024｜恆常化「關愛隊」撥款

政府會恆常化「關愛隊」的撥款，並在下一期撥款，增加資助金額五成，支持「關愛隊」的工作。

施政報告2024｜恆常化「關愛隊」撥款 下期資助金額增5成

施政報告2024｜僱員再培訓局明年起不設學歷上限

改革即時措施包括從明年初開始，不再設學歷上限，以全民培訓為目標、增加最少15000個年度總學額、加強與高等院校和龍頭企業等合作，及加強職涯規劃和職業配對等服務。

施政報告2024｜僱員再培訓局明年起不設學歷上限 增最少1.5萬個年度總學額

施政報告2024｜推高中及初小「精神健康素養」資源套

在校園加大推廣《4Rs精神健康約章》，更全面地提升學生、教職員及家長的精神健康。

另延續及優化學校為本的三層應急機制，推出高中及初小的「精神健康素養」資源套；明年第二季建立青少年情緒健康即時網上支援平台。

施政報告2024｜延續三層應急機制 推高中及初小「精神健康素養」資源套

施政報告2024｜探討就私營醫療收費透明度立法

為提升服務效益及應對醫療通脹，政府則將為公私營醫療系統編製質素指標，並探討就私營醫療收費透明度立法，計劃明年諮詢業界。

另會修例要求所有醫護提供者須將重要健康數據存入市民的個人醫健通戶口，令市民有更整全的電子病歷以加強醫療服務連貫性。

施政報告2024｜探討就私營醫療收費透明度立法 修例要求把重要健康數據存入個人醫健通戶口

施政報告2024｜居屋綠白表比例調整至5比5

由下一期推出的綠置居及居屋開始，向前兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請人，提供多一個抽籤號碼。

房委會亦將收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，讓公共資源適當用在需要幫助的申請人，同時將居屋綠白表比例由現時4比6調整至5比5，鼓勵更多公屋租戶購買居屋。

施政報告2024｜連抽兩次綠置居及居屋失敗者下期可獲多一個抽籤號碼 居屋綠白表比例調整至5比5

施政報告2024｜落實規管劏房刑事化

「解決劏房問題」工作組已提交報告，政府決定以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」。

政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。工作組組長財政司副司長及副組長房屋局局長會公布細節，並諮詢立法會及持份者，制訂立法內容及登記時間表等措施。

施政報告2024｜施政報告：落實規管劏房刑事化 業主須登記認證合資格「簡樸房」

施政報告2024｜擴展長者醫療券試點至9個內地城市

李家超表示，將透過粵港合作，擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」至大灣區9個內地城市；利用醫健通平台，擴大跨境醫療紀錄互通。

施政報告2024｜擴展長者醫療券試點至9個內地城市 利用醫健通擴大跨境醫療紀錄互通

施政報告2024｜開拓中東和東盟旅客客源

當局會積極推動社會各界提升相關旅遊配套，締造對旅客友善的環境，包括在機場提供阿拉伯語資訊和鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，整合提供清真食品的餐廳名單，鼓勵更多商業機構提供合適的設施，例如在酒店內提供禮拜設施，並加強人員培訓，加深他們對接待不同文化背景旅客的認識。

施政報告2024｜開拓中東和東盟旅客客源 制訂十八區美食指南、郵輪旅遊發展行動計劃

施政報告2024｜第三所醫學院落戶北都

政府將就新田科技城首階段基礎工程尋求撥款，今年內開始工程，爭取自2026/27年起，陸續推出約20公頃新創科用地，交由科技園公司發展和營運。

施政報告2024｜第三所醫學院落戶北都 預留80公頃地發展「北都大學教育城」

施政報告2024｜打造啟德體育園為體育和盛事地標

啟德體育園將在明年第一季啟用，助推動體育發展，並帶動休閒娛樂及旅遊業等產業和盛事經濟的發展。

政務司司長領導的「啟德體育園跨部門工作小組」，會加強督導體育園順利落成啟用和宣傳，促進體育盛事、創新娛樂、餐飲、會議展覽和旅遊協同發展。

施政報告2024｜打造啟德體育園為體育和盛事地標 加強督導順利落成啟用

施政報告2024｜放寬大灣區青年就業計劃資格至29歲或以下

政府會在啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置，在南昌社區中心設置「連青人網絡」實體互動平台。

當局會繼續推展內地及海外交流和實習計劃，優化「大灣區青年就業計劃」，放寬資格至29歲或以下及持副學位或以上學歷，上調向企業發放就業津貼的上限至每月12,000元，並探討雙向安排；另優化「展翅青見計劃」，易名「展翅青年就業計劃」，放寬年齡上限至29歲，並增設大灣區工作實習機會。

施政報告2024｜啟德社區隔離設施設「青年驛站」旅舍 放寬大灣區青年就業計劃資格至29歲或以下

施政報告2024│房委會加碼抽籤號及配額助40歲以下申請者

為支持青年購買資助出售單位，房委會由下一期起為申請購買居者有其屋計劃（居屋）單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。

施政報告2024│支持青年置業 房委會加碼抽籤號及配額助40歲以下申請者

施政報告2024｜「高才通」名單增13間大學、簽證延至3年

更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才，擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，把計劃內高收入人才的首個簽證期限由2年延長至3年。

施政報告2024｜人才清單加入推動「八大中心」所需人才 「高才通」名單增13間大學、簽證延至3年

施政報告2024｜打造「留學香港」品牌

爭取舉辦國際教育會議及展覽，推動本港專上院校提升與各地院校的合作交流，在全球推廣「留學香港」品牌，透過獎學金等吸引更多境外，尤其東盟及其他「一帶一路」國家的學生來港升學。

施政報告2024｜打造「留學香港」品牌 透過獎學金等吸引更多學生來港升學

施政報告2024｜設立100億元「創科產業引導基金」

設立100億元「創科產業引導基金」：成立母基金，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，包括生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、先進材料和新能源等，系統性建設創科產業生態圈。

施政報告2024｜設立100億元「創科產業引導基金」 加強引導市場資金投資新興未來產業

施政報告2024｜明年底完成「香港國際機場東莞空港中心」首階段建設

政府會聯同機管局規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，擴大「機場城市」規模超過一倍，打造世界領先新地標。

另外，機管局正與東莞全力推進「海空貨物聯運」創新發展，明年底在東莞完成「香港國際機場東莞空港中心」第一期永久設施首階段建設，逐步達致每年處理100萬公噸貨量。

施政報告2024｜擴大「機場城市」規模超過一倍 明年底完成「香港國際機場東莞空港中心」首階段建設

施政報告2024│成立發展低空經濟工作組

李家超指低空經濟是指一般於1000米以下空域進行的低空經濟活動，可用於救援、測量、送貨載客等範疇。建設低空經濟管理系統更帶動通訊科技、人工智能和數字產業等發展，以激活低空空域作為新經濟生產要素。

施政報告2024│成立發展低空經濟工作組 試點放寬無人機配送及空中遊覽服務

施政報告2024｜海運及空運人才培訓

政府會改革現時的「香港海運港口局」，成為「香港海運港口發展局」。招攬海運服務企業落戶，推動具潛力或代表性的海運保險業務落戶香港，擴展海運保險產品，及加大培育海事人才

施政報告2024｜改革「香港海運港口局」成「香港海運港口發展局」 海運及空運人才培訓基金納入綠色能源課程、海事保險考試

施政報告2024｜調整烈酒稅

參考取消紅酒稅帶動紅酒貿易的成功經驗，即日起，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，而200元及以下部分，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率則維持不變。

施政報告2024｜進口價200元以上烈酒 即日起稅率由100%減至10%

施政報告2024｜優化「新資本投資者入境計劃」

即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內資。

施政報告2024｜優化「新資本投資者入境計劃」 即日起容許投資5千萬或以上住宅物業

施政報告2024丨官員到內地和海外知名院校受訓

強調公務員須充分掌握國家的施政理念和策略。政府會就中央重大政策、報告等舉辦研習培訓，安排中高級及首長級人員到內地和海外知名院校受訓，培養國家觀和國際視野

同時，政府會與大灣區內地城市和北京、上海、重慶、武漢及杭州開展雙向的公務員交流計劃。

施政報告2024│強化公務員治理能力 中高級及首長級人員到內地和海外知名院校受訓

施政報告2024丨成立教育、科技和人才等委員會

為進一步強化領導和跨政策統籌機制，發揮司長及副司長的領導和統籌功能，李家超指將成立：

「教育、科技和人才委員會」 ：由政務司司長任主席，成員包括教育局局長、創新科技及工業局局長和勞工及福利局局長等，統籌推進教育科技人才融合發展，擴大銜接連貫，推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。

「發展低空經濟工作組」： 由財政司副司長任組長，以應用項目作啟動，制訂低空經濟發展策略和行動計劃，推動法規改革和部署基礎設施建設。

「發展旅遊熱點工作組」： 由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點。

「促進銀髮經濟工作組」：由政務司副司長任組長，制訂措施，加速發展銀髮產業，滿足長者生活需要。

施政報告2024｜強化跨政策統籌體系機制 成立教育、科技和人才委員會等

施政報告2024｜更新國安教育課程框架

李家超指，明年配合第十個「全民國家安全教育日」，展覽廳會推出專題展覽。教育局也會更新國安教育課程框架，愛國主義教育工作小組制定推廣策略和措施，推動更多活動，令愛國精神扎根社會。

施政報告2024｜國家安全展覽廳明年推專題展覽 更新國安教育課程框架

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施政報告2024丨特首李家超打扮寓意

特首李家超在10月16日發表施政報告前，於10月12日在個人facebook預告，當日會與團隊齊穿戴由香港理工大學師生攜手設計製作的領呔和領巾。

領呔和領巾均用上《施政報告》的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮。同時領呔和領巾上圖案融入本地標誌性的摩天大廈，呈現香港的繁榮昌盛，並利用縱橫交錯的線條，象徵香港是連接祖國與世界各地的重要橋樑。

施政報告2024｜將再穿綠色領呔領巾宣讀 李家超：設計呈現香港繁榮昌盛

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