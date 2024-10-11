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施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 派錢 + 置業 + 留學香港品牌【不斷更新】

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

施政報告2024懶人包。

施政報告2024 / 施政報告日期 / 施政報告重點】行政長官李家超將於2024年10月16日發表《施政報告》，涵蓋政府未來的政策和計劃。政府舉辦逾40場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和公眾對施政報告2024的意見和建議。

同時，行政長官和各司局長亦走進社區探訪市民和各界代表，直接聽取意見。

施政報告2024前瞻丨李家超晤中小企代表了解升級轉型需求　資助計劃有望加碼

施政報告2024丨發表日期及時間

行政長官李家超將於10月16日（周三）早上11時發表任內第三份新一份施政報告。

施政報告2024丨背景及兩大議題

特首李家超出席地區諮詢會提出「拼經濟謀發展」和「惠民生添幸福」兩大議題，同時辦逾40場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和公眾對施政報告2024的意見和建議。行政長官和各司局長亦走進社區與市民及各界代表接觸聽取意見。

施政報告2024丨預期重點內容

李家超在諮詢初期提出重點：全力發展經濟，聚焦改善民生；強化自身優勢，發掘新增長點；以及把握國家國際雙機遇。

消息指施政報告2024將提出多項措施，當中預料包括肋中企轉型、青年置業、打造「留學香港」品牌、施政報告亦預計會涵蓋針對基層醫療及劏房問題措施。

行政長官李家超與中小企代表見面交流。（取自李家超facebook）

至於各政黨、議員等，亦在2024年《施政報告》發表前，分別發表意見：

施政報告2024前瞻｜高才通料有改良方案　一文看清計劃動向及最新數據

施政報告2024前瞻｜消息指政府擬打造「留學香港」品牌　推獎學金吸引東盟及一帶一路學生

施政報告2024前瞻｜烈酒稅料獲放寬　酒吧業協會促全撤

施政報告2024前瞻｜跨政黨爭取減烈酒稅終獲正面回應　傳最多減80%

施政報告2024前瞻｜工聯會倡推「青年置業儲蓄計劃」　月供四千買政府債券　到期連本帶利變首期

施政報告2024前瞻｜促寬減烈酒稅至20%　邵家輝：減紅酒稅後「人均飲酒量」未特別上升

施政報告2024前瞻｜霍啟剛：今年盛事大多規模較小帶動經濟有限　倡善用「共同投資基金」引進大型體育盛事

施政報告2024前瞻｜施政報告料有改良方案　一文看清申請情況　哪些大學最多高才申請

施政報告2024前瞻｜鄭泳舜倡訂立劏房最低面積不少於7平方米　鄧家彪建議業主向當局通報劏房戶資料

施政報告2024前瞻｜促政府為低收入及自僱人士代供強積金　黃國：政府須轉變施政理念

童學園
關愛校園｜台山商會學校培育人才46載　以五「寶」啟發潛能視學生如瑰寶

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