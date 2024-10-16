施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　青年置業+取締劣質劏房+放寬烈酒稅+留學香港品牌【不斷更新】

▲ 施政報告2024懶人包。

【施政報告2024 / 施政報告日期 / 施政報告重點】行政長官李家超將於2024年10月16日發表《施政報告》，涵蓋政府未來的政策和計劃。政府舉辦逾40場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和公眾對施政報告2024的意見和建議。

同時，行政長官和各司局長亦走進社區探訪市民和各界代表，直接聽取意見。

【TOPick施政報告2024專輯】

施政報告2024丨發表日期及時間

行政長官李家超將於10月16日（周三）早上11時發表任內第三份新一份施政報告。

施政報告2024丨特首李家超打扮寓意

特首李家超在10月16日發表施政報告前，於10月12日在個人facebook預告，當日會與團隊齊穿戴由香港理工大學師生攜手設計製作的領呔和領巾。

領呔和領巾均用上《施政報告》的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮。同時領呔和領巾上圖案融入本地標誌性的摩天大廈，呈現香港的繁榮昌盛，並利用縱橫交錯的線條，象徵香港是連接祖國與世界各地的重要橋樑。

施政報告2024｜將再穿綠色領呔領巾宣讀 李家超：設計呈現香港繁榮昌盛

施政報告2024丨背景及兩大議題

特首李家超出席地區諮詢會提出「拼經濟謀發展」和「惠民生添幸福」兩大議題，同時辦逾40場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和公眾對施政報告2024的意見和建議。行政長官和各司局長亦走進社區與市民及各界代表接觸聽取意見。

施政報告2024丨預期重點內容

李家超在諮詢初期提出重點：全力發展經濟，聚焦改善民生；強化自身優勢，發掘新增長點；以及把握國家國際雙機遇。

消息指施政報告2024將提出多項措施，當中預料包括中企轉型、啟德方艙、青年置業、烈酒稅、打造「留學香港」品牌等，同時亦預計施政報告將針對解決劏房戶、基層醫療問題等措施。

至於各政黨、議員，以及各界人士亦在2024年《施政報告》發表前，分別發表意見：

施政報告2024丨住屋

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▲ 行政長官李家超與中小企代表見面交流。（取自李家超facebook）

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