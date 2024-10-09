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面相測健康｜面相1位置有色斑小心肝　中醫：3種特徵恐罹癌先兆

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【致癌／面相／癌症／五臟六腑／心臟／中醫／中醫師】不少人看面相為了開運或催吉避凶，原來面相亦可反映身體狀況。台灣有中醫師分享能透過看面部特徵，了解身體各個部位的健康情況，面部不同部位不但與身體不同器官對照，如果出現３大異狀，有可能是罹癌先兆。

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Healthy Life｜運動後肌肉痠痛？　中醫教2組穴位按摩放鬆肌肉

面相測健康｜「望診」看出身體異狀

台灣中醫師沈邑穎在當地健康節目《健康晚點名》分享中醫從看面相觀察健康狀況的原理，中醫稱之為「望診」。沈邑穎中醫師指，全身包括五臟六腑，甚至四肢的狀況都能夠反映在臉上。人體主要的器官分別分佈在額頭（咽喉）、印堂（肺）、山根（心臟）、鼻梁（肝臟），到鼻尖（脾臟）和鼻翼兩側（胃）等，詳細分佈可見下圖：

面相測健康｜3大特徵恐罹癌先兆

如果面部出現異狀，代表哪種健康問題？沈邑穎中醫師講解，3個主要罹癌先兆和其他相對應主要器官問題。她指出，以往看診的經驗得出，通常罹癌的病人，該器官對應的面部位置都會呈暗沉，甚至有點發黑。故此，她建議可以跟從上述面相細看自己的臉，亦強調不要看到一個黑痣就等同身體不適。她補充，要將現在的膚況與以前的比較，如果皮膚表面發黑或發青，甚至有出現靜脈曲張的情況，就要留意可能是罹癌先兆。

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面相測健康｜2大技巧按摩面部 有助緩解對應部位

既然面部位置對應不同器官，平日可以按摩對應位置有助舒筋活絡嗎？沈邑穎中醫師建議平日可以按摩相應部位，對於改善健康有一定裨益。她建議從臉部中間往外推，如心臟不好可以從眉心往額頭上方推，以排走毒素。她亦建議可以在按摩前先熱敷，讓面部肌肉放鬆，以及促進血液循環後再按摩會更有效。

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