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升學就業｜見工面試被問「針掉進大海如何撈出來？」　求職者咁答秒獲錄取

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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見工面試被問「針掉進大海如何撈出來？」，求職者咁答秒獲錄取。

【見工/面試/求職/面試問題/面試題目/Executive Mommy】很多見工面試題目都沒有標準答案，考驗求職者的急才和應變能力。內地一間公司招聘員工，面試時詢問「一根針掉到大海裡，需要用什麽辦法把它拿出來？」，結果一名「求職者」憑機智回答，獲得取錄。

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見工面試｜針掉進大海如何撈出來？

根據內地傳媒報道，一間企業早前招聘員工，老闆為了檢驗面試官招募人才的能力，於是假裝求職者應徵。面試透過線上方式進行，其中一條問題是「一根針掉到大海裡，需要用什麽辦法把它拿出來？」，老闆不慌不忙回答，「我如果用吸鐵石把它吸出來，繩子又不夠長，肯定不行；如果我用桶撈，大海裡的水太多，估計一生都撈不完；用網捕，又不現實」。

見工面試｜神回答秒獲取錄

老闆隨後將答案引到「沉默成本」，指「這針掉下去是過去發生的事情，看成本、功用是否對後面的決策有影響，沒有影響，既往不戀，縱情向前，過去的就讓它過去吧」。

面試官接著問「如果從產品經理的角度去談這個問題呢？」，老闆回應「從產品經理角度，對產品的需求背景及這根針是什麼樣的針？它為什麼會掉到大海裡？掉到大海裡，對產品有什麼影響？為什麼會去撈它？它的價值大嗎？撈針會有什麼樣的收益？有什麼樣的成本等方面進行考慮」。

升學就業｜見工面試被問「牛奶倒大海要怎拿回來」　應徵者這樣妙答秒獲錄取

他又比喻，「如果這針是縫衣服的，那最終的結果是縫衣服，針只是縫的過程中的參與，我們可以換種方式來縫，只要達到把衣服縫好的結果就行，當然可以重新買一支針。如果針是一個科研專案的成果，意義寶貴，那就要規劃如何去撈，用什麼工具去撈？」

面試官再使出殺手鐧「如果老闆就是讓你把針撈出來，你又該怎麼辦？」，老闆直言「如果我只是機械地聽從老闆的每一句話，那我也什麼職場競爭力，你們也不會招聘我，隨便找一個人都可以，所以我會根據自己的專業能力來選擇聽不聽」，回答讓面試官心服口服。事後，面試官才知道，這位求職者原來是自己公司的老闆。

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