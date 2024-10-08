萬聖節｜旅發局推「哈囉威香港」活動　萬聖夜中環碼頭免費派雪糕

▲ 旅發局推出「哈囉威香港」活動。

旅發局今日（8日）起推出「哈囉威香港」宣傳推廣，為市民及旅客送上一系列萬聖節驚喜、夜間美食攻略及餐飲著數優惠。當中下周五（18日）起，一連兩星期，位於尖沙咀的香港太空館將於每晚8時15分至10時30分，以巨型南瓜、白色幽靈、菠蘿包、銀河及蝙蝠的光影造型登場，配以音樂，將萬聖節的樂趣帶給市民和旅客；另在萬聖夜（31日）晚上7至10時，於中環8號碼頭（近摩天輪）向市民及旅客免費派發雪糕。

另外，旅發局特設的「哈囉威香港」發光主題電車，將由本周五（11日）起換上應節新裝，另於萬聖夜舉行電車巡遊表演，一眾可愛「鬼怪」將會於派對「叮叮」上同市民見面。

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哈囉威香港丨雪糕車變「南瓜車」

美食方面，旅發局推出深宵美食狂熱攻略，為市民和旅客提供深夜美食地圖，收錄了全港超過30個深宵餐飲推介，旅發局也特別整理一份超值美食優惠清單，發掘出城中約20個物超所值的餐飲優惠，例如在指定日子晚上8時半後入座可以優惠價港幣9.9元享用羊腩煲、6人或以上堂食可免費獲贈北京填鴨一份、接近半價享用海鮮拼盤連白酒（2人份）、酒店自助晚餐買2送1、堂食旅客出示護照可享啤酒買一送一等等，鼓勵更多市民及旅客夜間消費，或在不同時段探索香港美食。

為迎接萬聖節，旅發局會於香港國際機場、港鐵車站、旅客諮詢中心、多個商場陸續添上節慶主題裝飾，亦會為一輛人氣雪糕車打造成「南瓜車」，在10月18、19、25、26日晚和萬聖夜現身銅鑼灣、尖沙咀及旺角街頭，結合萬聖節的元素和大眾喜愛的雪糕，增添香港應節氛圍及市民與旅客的打卡樂趣。

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