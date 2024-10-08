港女呻內地男搭巴士拖篋放上層阻通道　網民教路提供解決方法

▲ 港女呻內地男搭巴士拖篋放上層阻塞通道。

巴士上層的走廊空間較窄，平時如果有乘客背較大背包也可能會碰到其他乘客，何況行李篋？有港女日前在個人社交平台抱怨搭巴士時，上層發現一位名內地男乘客將把拖篋放在上層走廊。

樓主拍下照片展示阻礙情況，並寫道「拎個喼放上層係咩事？？？個個行過都要跨欄咁過^^」。有網民問樓主：「最後點？點落車？」她回答：「佢喺港珠澳落 後面啲人唯有等佢搬咗落去再落。」

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網民提議找車長解決

網民對此分別留言發表意見，分別稱：「冇人出聲大概係因為啲人唔覺得危險，到有一個半個俾個喼撞親或累到落唔到車，先會有人出聲X佢兩句」、「屬於安全隱患會令到乘客會受傷 司機會孭獲 通知巴士司機處理」、「建議同巴士車長講 佢係安全情況之下會上嚟處理」、「一有咩事，阻礙逃生」等。

另外，也有網民稱曾有類經歷，表示：「試過，落車時同車長講，佢即時上上層處理」，另也有網民稱：「拎咗上嚟（上層）都幾勁」。

但也有網民推測該內地男堅持要把行李隨身帶到上層的原因指：「佢怕俾人偷」、「因為呢排機場巴士小偷急增」等。

不過無論如何，為安全所有行李只可擺放在下層，因為一件大型物件上上層過程危險，而行李擺放在上層必會阻礙其他乘客出入。

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