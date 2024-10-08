  • 28°C
香港時間：2024108日 (二) 18:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港女呻內地男搭巴士拖篋放上層阻通道　網民教路提供解決方法

社會

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港女呻內地男搭巴士拖篋放上層阻塞通道。

巴士上層的走廊空間較窄，平時如果有乘客背較大背包也可能會碰到其他乘客，何況行李篋？有港女日前在個人社交平台抱怨搭巴士時，上層發現一位名內地男乘客將把拖篋放在上層走廊。

樓主拍下照片展示阻礙情況，並寫道「拎個喼放上層係咩事？？？個個行過都要跨欄咁過^^」。有網民問樓主：「最後點？點落車？」她回答：「佢喺港珠澳落 後面啲人唯有等佢搬咗落去再落。」

九巴阿伯丨80歲老翁入$2硬幣搭車　不滿被要求補錢與巴士車長罵戰

點擊圖片放大
+2

網民提議找車長解決

網民對此分別留言發表意見，分別稱：「冇人出聲大概係因為啲人唔覺得危險，到有一個半個俾個喼撞親或累到落唔到車，先會有人出聲X佢兩句」、「屬於安全隱患會令到乘客會受傷  司機會孭獲  通知巴士司機處理」、「建議同巴士車長講  佢係安全情況之下會上嚟處理」、「一有咩事，阻礙逃生」等。

另外，也有網民稱曾有類經歷，表示：「試過，落車時同車長講，佢即時上上層處理」，另也有網民稱：「拎咗上嚟（上層）都幾勁」。

但也有網民推測該內地男堅持要把行李隨身帶到上層的原因指：「佢怕俾人偷」、「因為呢排機場巴士小偷急增」等。

不過無論如何，為安全所有行李只可擺放在下層，因為一件大型物件上上層過程危險，而行李擺放在上層必會阻礙其他乘客出入。

打擊違泊｜大圍巴士總站多輛巴士收「牛肉乾」　網民：抄到走火入魔！

巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O

車CAM直撃丨長沙灣紅Van未落完客急踩油開車　女乘客失平衡倒地頭部受傷

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
星級爸媽｜細女眼底有血管痣梁諾妍驚到喊　洪永城笑談餅印女：最希望她們似媽咪靚女！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

九巴阿伯丨80歲老翁入$2硬幣搭車　不滿被要求補錢與巴士車長罵戰
18:30 2024/10/04
九巴阿伯丨80歲老翁入$2硬幣搭車　不滿被要求補錢與巴士車長罵戰
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
12:59 2024/09/23
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
車CAM直撃丨長沙灣紅Van未落完客急踩油開車　女乘客失平衡倒地頭部受傷
11:25 2024/09/23
車CAM直撃丨長沙灣紅Van未落完客急踩油開車　女乘客失平衡倒地頭部受傷

你可能感興趣

九巴阿伯丨80歲老翁入$2硬幣搭車　不滿被要求補錢與巴士車長罵戰
18:30 2024/10/04
九巴阿伯丨80歲老翁入$2硬幣搭車　不滿被要求補錢與巴士車長罵戰
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
12:59 2024/09/23
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
車CAM直撃丨長沙灣紅Van未落完客急踩油開車　女乘客失平衡倒地頭部受傷
11:25 2024/09/23
車CAM直撃丨長沙灣紅Van未落完客急踩油開車　女乘客失平衡倒地頭部受傷
網絡熱話 巴士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
癌症殺手︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲　不煙不酒卻患癌 歷痛苦化療一度求死
六合彩國慶金多寶丨一注獨中料可獲1億元　話你知近20期金多寶+10月份最旺號碼
六合彩國慶金多寶丨一注獨中料可獲1億元　話你知近20期金多寶+10月份最旺號碼
寒露禁忌｜寒露12生肖星座禁忌一文看清　放1物可增強家運＋2生肖恐過勞
寒露禁忌｜寒露12生肖星座禁忌一文看清　放1物可增強家運＋2生肖恐過勞
急症室最長等候時間（10月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月08日 時間16:05）
星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女
星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女