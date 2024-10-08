華潤堂結業｜學者：網購下實體店結業屬正常　商鋪空置率高不代表經濟差

▲ 中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長、中大經濟系副教授莊太量。（資料圖片）

成立於1999年的健康及護理產品、服務連鎖店華潤堂，在今日（8日）突然透過官方社交平台宣布香港全線分店結業，指「由於業務受到外部不確定的因素及各種營運挑戰的影響」，決定於下月8日關閉香港全線分店。

華潤堂結業｜華潤堂香港全線分店11.8結業 稱「業務受外部不確定因素影響」

中大經濟系副教授莊太量認為，零售店結業與網上購物有關，北上消費較為次要原因，現時消費者不一定需要到實體店購物，這是結構性問題，科技進步下，實體店的需求自然下降，不能避免，亦不需要避免。

他強調，商店有開業有倒閉純屬正常，空置高不單香港出現，美國商業樓宇的辦公室空置率4成多，香港只有一成多，美國比華利山地鋪全已結業。而店鋪租金高及結業潮全屬商業運作上決定，香港作為自由市場，只要租賃雙方取得共識，政府無必要干預租金價格。

他指出，2023年、2024年上半年本地公司註冊數量多於結業的數目，即使實體店結業，也不能反映經濟環境差及轉型網店經營時生意差，又指不論經濟環境好與壞，一間食肆的營運年期普遍為5年，行內習慣食肆每5年結業一次，方便會計工作。

他又稱，現時本地超市也有結業的風險，尤其是北區，預計規模會較疫情前及疫情期間縮減。

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