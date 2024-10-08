求肺續命｜威院媽媽肺動脈高壓產子後急需換肺　醫生稱病情罕見難防：行醫10年僅見1例

【肺動脈高壓／換肺／器官捐贈／懷孕／產子】一名懷孕29周的孕婦，上月突然出現氣喘及雙腳水腫情形，送院後揭患肺動脈高壓，經剖腹產子仍未見好轉，目前情況危殆。醫管局昨日（7日）已發出緊急捐肺呼籲。母胎醫學分科婦產科專科莫燕君醫生接受TOPick訪問時指出，肺動脈高壓極為罕見，假如無心血管疾病及家族史，一般孕婦難以靠檢查來預防，而自己行醫數十年，亦僅見過一名心臟病患者出現肺動脈高壓，今次個案相信屬於特別例子。

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器官捐贈｜港媽懷孕29周突患肺動脈高壓 情況危急需要換肺

醫管局昨日（7日）發出緊急呼籲，指一名懷孕媽媽9月12日正值懷孕29周，突然感到氣喘及雙腳水腫，故前往威爾斯親王醫院急症室求醫，經檢查後發現患有肺動脈高壓，翌日情況危急，需接駁體外人工心肺機器及進行緊急剖腹生產。直到同月27日，院方嘗試移除體外人工心肺機支援，可惜翌日情況惡化，需要重新接駁體外人工心肺機，最後於30日被緊急列入肺臟移植名單，目前於合適血型及體型名單中列首位，由瑪麗醫院及葛量洪醫院肺臟移植團隊跟進及評估。

醫管局指出，病人目前情況十分危急，需要及早接受肺臟移植，否則隨時出現中風、出血、感染或器官衰竭等死亡風險，目前除了積極於本地尋找合適肺臟外，亦將盡快通過相關程序，向內地尋求幫助。該局同時呼籲，如有腦幹死亡病人符合以下條件，希望家人可考慮捐出器官，為患者帶來重生希望：

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器官捐贈｜肺動脈高壓病情罕見 醫生：每100萬人僅15至97例

母胎醫學分科婦產科專科莫燕君醫生解釋指，肺動脈高壓是由於肺動脈壓力持續升高，達到肺動脈收縮壓≥25mmHg，而懷孕期間由於荷爾蒙變化，孕婦肺血管擴張、肺血管阻力降低，此時心臟血管輸出量亦隨之增加，此時如果肺血管系統無法舒張，便可能誘發肺動脈高壓。

器官捐贈｜肺動脈高壓5大成因

莫醫生表示，肺動脈高壓極為罕見，每100萬人僅15至97例，發病率極低，而病發因素亦非常多，難以及早檢測或預防，不過一般成因可分為以下5大類：

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醫生強調，孕婦身體要為生產作準備，因此血液會變得較為濃稠、容易凝結，以減低生產時的出血量，因此較易出現心血管阻塞問題，一般首先是小腿靜脈有血塊凝固，凝結的血塊或會隨靜脈遊走到肺部，誘發肺栓塞。

此外，孕婦假如於懷孕初期已得知患有肺動脈高壓的問題，經婦產科醫生及心臟科醫生一致評估如孕婦懷孕風險太高，有可能會建議終止懷孕。

器官捐贈｜肺動脈高壓6大先兆

莫醫生續指，肺動脈高壓病發時會出現以下6大先兆，惟這些症狀本來懷孕亦會出現，因此亦較難察覺，不過婦科醫生一般都較為小心，一些會評估症狀嚴重程度再作評估：

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肺動脈高壓病發成因極多，病情亦需要跟據情況作不同處理，因此沒有統一的治療方法，而除非孕婦患有先天性心臟病，或心血管阻塞家族病史，一早受到醫生密切監察，才會及早獲處方薄血藥預防病發，一般普通孕婦亦較難及時發現，即使進行檢查，醫學上亦未必可以預先檢查到或確認到病情。

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