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減肥誤區丨港男做Gym舉鐵3個月仍有小肚腩　營養師黃凱詩點出1大關鍵增肌不成

醫健人物

發布時間： 1 小時前

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港男做Gym舉鐵3個月仍有小肚腩，營養師黃凱詩點出一大關鍵增肌不成。

【增肌／減脂／操肌／健身／營養師】韓劇的男主角，就算樣貌不算英偉，卻擁有健碩的身材。或許受韓劇的影響，近日多了男性戰友尋求增肌減脂的協助。不難發現，大部分人對增肌的飲食策略仍存有很多誤解，都是會以為狂吃蛋白質或雞胸肉，便可以達到增肌效果，甚至認為要謝絕所有碳水化合物的攝取。

偉仔便是其中一個例子，這天他問：「已經舉鐵三個月，說好的肌肉沒有展露出來，相反，卻長了小肚腩。」

我先了解他的飲食，原來他的飲食極不均衡，飲食上只着重蛋白質的攝取，其他的食物類別就「絕交」。

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Healthy Life｜運動後肌肉痠痛？　中醫教2組穴位按摩放鬆肌肉

我告訴他：「雖然要增肌，也要飲食均衡，你攝取的碳水化合物嚴重不足，哪有力氣進行運動呢？而且，身體長期攝取低碳水化合物，肌肉和肝臟儲存的肝醣會嚴重不足，這時候，身體會被迫使用肌肉來提供能量，在這失衡的環境下，肌肉被分解提供能量，這樣的話，肌肉又怎能建立呢？」

「怪不知肌肉還是長不了。」他說。

我一邊安排餐單，一邊語重心長地說道：「以你的情況，必須進食足夠五穀類食物，蛋白質是需要比平日多，但要精而且脂肪低，還要攝取足夠的蔬菜和水果。你必須明白，肌肉之合成，維也命C擔當着重要的角色。」

全文刊於《經濟日報》，原題為「練大隻

撰文 : 黃凱詩 尚營坊高級營養師

健康問題 健身 營養師 運動 蛋白質 脂肪

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